Tatlıların en pratiği: Muhallebi tarifi

Yayınlanma: 15.02.2024 - 15:08

Güncelleme: 15.02.2024 - 15:08

Muhallebi, hem yapımının kolay olması hem de lezzetiyle herkesin favori tatlılarından biri olmasıyla bilinir. İncecik bir doku ve mükemmel kıvamıyla damakları şenlendiren bu tatlı, evde yapımıyla da çok sevilen bir lezzettir. İşte size evde kolayca hazırlayabileceğiniz, pürüzsüz ve lezzetli bir muhallebi tarifi...

MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

Yarım su bardağından biraz fazla şeker

1 yemek kaşığı nişasta (tepeleme)

3 yemek kaşığı un

4,5 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

Tarçın veya fındıkla süsleyebilirsiniz

Yapılış