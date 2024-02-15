Tatlıların en pratiği: Muhallebi tarifi
Evde kolayca yapabileceğiniz, pürüzsüz ve lezzetli muhallebi tarifiyle tatlı saatleriniz daha keyifli geçecek! Bu pratik tarifle mükemmel kıvamda muhallebi hazırlamak artık çok kolay.
Muhallebi, hem yapımının kolay olması hem de lezzetiyle herkesin favori tatlılarından biri olmasıyla bilinir. İncecik bir doku ve mükemmel kıvamıyla damakları şenlendiren bu tatlı, evde yapımıyla da çok sevilen bir lezzettir. İşte size evde kolayca hazırlayabileceğiniz, pürüzsüz ve lezzetli bir muhallebi tarifi...
Göz Atın
MUHALLEBİ TARİFİ
Malzemeler
- Yarım su bardağından biraz fazla şeker
- 1 yemek kaşığı nişasta (tepeleme)
- 3 yemek kaşığı un
- 4,5 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilya
- Tarçın veya fındıkla süsleyebilirsiniz
Yapılış
- Muhallebi yapmak için önce uygun bir tencereye toz şeker, nişasta, un ve sütü alarak tel çırpıcı ile güzelce çırpalım.
- Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra tencereyi ocağa alalım ve karıştırarak pişirelim.
- Muhallebimiz koyulaşıp göz göz olduktan sonra ocaktan alalım ve içerisine tereyağı ve vanilyayı ilave edelim.
- Tereyağı eriyene kadar tekrar karıştıralım. Muhallebimizin kıvamı soğudukça koyulaşacaktır.
- Hazırladığımız muhallebimizi servis kaselerine paylaştıralım ve üzerini bir kaşık yardımı ile düzeltelim.
- Tatlılarımız oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini streç ile kapatalım ve dinlenmesi için buzdolabına kaldıralım. En az 3 saat dinlenmeye bırakalım.
- Dinlenen muhallebimizi dolaptan alalım ve dilediğimiz şekilde süsleyerek servis edelim.
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