Lezzetin zirvesi: Gavurdağı salatası tarifi

Yayınlanma: 05.01.2025 - 17:04

Güncelleme: 05.01.2025 - 17:04

Gavurdağı salatası, özellikle kebap sofralarının vazgeçilmez eşlikçilerinden biridir. Adını Gaziantep'in ünlü Gavurdağı’ndan alan bu salata, taptaze sebzelerin, nar ekşisinin ve ceviz parçalarının muhteşem uyumuyla hazırlanan, hem hafif hem de lezzetli bir alternatiftir. İşte bu nefis salatanın kolayca uygulayabileceğiniz tarifi!

Malzemeler

4 adet domates (küçük doğranmış)

2 adet salatalık (küçük doğranmış)

1 adet kuru soğan (ince kıyılmış)

2-3 dal taze soğan (isteğe bağlı)

1-2 adet sivri biber (ince kıyılmış)

1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1/2 çay bardağı nar ekşisi

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay bardağı ceviz içi (iri parçalanmış)

Hazırlık Aşamaları

Sebzeleri Hazırlayın: Domates, salatalık, soğan, biber ve maydanozu ince ince doğrayın ve geniş bir kaseye alın.

Sosu Hazırlayın: Bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu, tuz, sumak ve pul biberi karıştırarak sosunuzu hazırlayın.

Ceviz Ekleyin: Doğradığınız sebzelerin üzerine ceviz içini ekleyin.

Sos ile Harmanlayın: Hazırladığınız sosu salatanın üzerine gezdirin ve iyice karıştırın.

Servis Edin: Salatayı bir servis tabağına alın, üzerine biraz daha ceviz serpiştirin ve afiyetle servis edin.