Lezzetli bir Levanten mutfağı tarifi: Fettuş salatası
Levanten mutfağı, Akdeniz ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında yer alarak zengin ve çeşitli yemekleriyle ünlüdür. İşte, lezzetli bir Levanten mutfağı tarifi Fettuş salatası...
Fettuş salatası, Levanten mutfağının en popüler ve lezzetli tariflerinden biridir. Taze sebzeler, çıtır ekmekler ve sumak ile yapılan bu salata, hem hafif hem de oldukça doyurucu bir seçenek sunar.
Malzemeler
- 2 adet domates (doğranmış)
- 1 adet salatalık (doğranmış)
- 1 adet kırmızı biber (doğranmış)
- 1 adet yeşil biber (doğranmış)
- Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
- Yarım demet taze nane (ince kıyılmış)
- 3-4 dal yeşil soğan (ince doğranmış)
- 2 adet taze soğan
- 2 adet pide (veya lavaş ekmeği, kızartılmış veya fırınlanmış)
- 1 çay kaşığı sumak
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 limonun suyu
- Tuz
- Nar ekşisi (isteğe bağlı)
Hazırlanışı
Sebzeleri Hazırlayın: Domates, salatalık, biber, yeşil soğan ve taze soğanı doğrayın. Maydanoz ve naneyi ince ince kıyın.
Ekmekleri Kızartın: Pide veya lavaş ekmeklerini küçük parçalara ayırarak fırında ya da tavada kızartın. Ekmekler çıtır çıtır olana kadar kızartmanız yeterli.
Sosu Hazırlayın: Zeytinyağı, limon suyu, sumak ve isteğe bağlı olarak nar ekşisini bir kasede karıştırın. Bu sos, salatanın ekşi ve ferah lezzetini tamamlayacaktır.
Salatayı Birleştirin: Doğranmış sebzeleri geniş bir salata kasesine alın. Üzerine kızartılmış ekmek parçalarını ekleyin ve hazırladığınız sosu dökün.
Karıştırın ve Servis Edin: Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve hemen servis yapın. Fettuş salatası, çıtır ekmeklerin lezzeti ve sebzelerin tazeliğiyle mükemmel bir uyum sağlar.
Afiyet olsun!
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