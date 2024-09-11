Lezzetli bir Levanten mutfağı tarifi: Fettuş salatası

Levanten mutfağı, Akdeniz ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında yer alarak zengin ve çeşitli yemekleriyle ünlüdür. İşte, lezzetli bir Levanten mutfağı tarifi Fettuş salatası...

Lezzetli bir Levanten mutfağı tarifi: Fettuş salatası
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 12:43

Fettuş salatası, Levanten mutfağının en popüler ve lezzetli tariflerinden biridir. Taze sebzeler, çıtır ekmekler ve sumak ile yapılan bu salata, hem hafif hem de oldukça doyurucu bir seçenek sunar.

Malzemeler

  • 2 adet domates (doğranmış)
  • 1 adet salatalık (doğranmış)
  • 1 adet kırmızı biber (doğranmış)
  • 1 adet yeşil biber (doğranmış)
  • Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
  • Yarım demet taze nane (ince kıyılmış)
  • 3-4 dal yeşil soğan (ince doğranmış)
  • 2 adet taze soğan
  • 2 adet pide (veya lavaş ekmeği, kızartılmış veya fırınlanmış)
  • 1 çay kaşığı sumak
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 limonun suyu
  • Tuz
  • Nar ekşisi (isteğe bağlı)

Hazırlanışı

Sebzeleri Hazırlayın: Domates, salatalık, biber, yeşil soğan ve taze soğanı doğrayın. Maydanoz ve naneyi ince ince kıyın.

Ekmekleri Kızartın: Pide veya lavaş ekmeklerini küçük parçalara ayırarak fırında ya da tavada kızartın. Ekmekler çıtır çıtır olana kadar kızartmanız yeterli.

Sosu Hazırlayın: Zeytinyağı, limon suyu, sumak ve isteğe bağlı olarak nar ekşisini bir kasede karıştırın. Bu sos, salatanın ekşi ve ferah lezzetini tamamlayacaktır.

Salatayı Birleştirin: Doğranmış sebzeleri geniş bir salata kasesine alın. Üzerine kızartılmış ekmek parçalarını ekleyin ve hazırladığınız sosu dökün.

Karıştırın ve Servis Edin: Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve hemen servis yapın. Fettuş  salatası, çıtır ekmeklerin lezzeti ve sebzelerin tazeliğiyle mükemmel bir uyum sağlar.

Afiyet olsun!


Etiketler: #Levanten #malzemeleri #Fettuş salatası

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