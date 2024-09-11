Lezzetli bir Levanten mutfağı tarifi: Fettuş salatası

Yayınlanma: 11.09.2024 - 12:43

Güncelleme: 11.09.2024 - 12:43

Fettuş salatası, Levanten mutfağının en popüler ve lezzetli tariflerinden biridir. Taze sebzeler, çıtır ekmekler ve sumak ile yapılan bu salata, hem hafif hem de oldukça doyurucu bir seçenek sunar.

Malzemeler

2 adet domates (doğranmış)

1 adet salatalık (doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Yarım demet taze nane (ince kıyılmış)

3-4 dal yeşil soğan (ince doğranmış)

2 adet taze soğan

2 adet pide (veya lavaş ekmeği, kızartılmış veya fırınlanmış)

1 çay kaşığı sumak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 limonun suyu

Tuz

Nar ekşisi (isteğe bağlı)

Hazırlanışı

Sebzeleri Hazırlayın: Domates, salatalık, biber, yeşil soğan ve taze soğanı doğrayın. Maydanoz ve naneyi ince ince kıyın.

Ekmekleri Kızartın: Pide veya lavaş ekmeklerini küçük parçalara ayırarak fırında ya da tavada kızartın. Ekmekler çıtır çıtır olana kadar kızartmanız yeterli.

Sosu Hazırlayın: Zeytinyağı, limon suyu, sumak ve isteğe bağlı olarak nar ekşisini bir kasede karıştırın. Bu sos, salatanın ekşi ve ferah lezzetini tamamlayacaktır.

Salatayı Birleştirin: Doğranmış sebzeleri geniş bir salata kasesine alın. Üzerine kızartılmış ekmek parçalarını ekleyin ve hazırladığınız sosu dökün.

Karıştırın ve Servis Edin: Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve hemen servis yapın. Fettuş salatası, çıtır ekmeklerin lezzeti ve sebzelerin tazeliğiyle mükemmel bir uyum sağlar.

Afiyet olsun!