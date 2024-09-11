Balığın üstüne tüketebileceğiniz enfes lezzet: Fırında helva tarifi...
Fırında helva, özellikle balık yemeklerinden sonra Türk mutfağında sıkça tercih edilen geleneksel bir tatlıdır. Balık sofralarının vazgeçilmez lezzeti olarak bilinen bu tatlı, pratik hazırlanışı ve nefis tadıyla sofralara hem sıcak hem de unutulmaz bir final yapar.
Fırında helva, kısa sürede hazırlanabilen ve çok lezzetli bir tatlıdır. Hem pratik oluşu hem de misafirler için etkileyici bir sunum yapma imkanı vermesi, bu tatlıyı özellikle özel yemeklerde tercih edilir kılar. Peki, balığın üstüne tüketebileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis fırında helva tarifi...
FIRINDA HELVA TARİFİ
Malzemeler
500 gram sade tahin helvası (tercihen balık sofraları için özel sade helva kullanılabilir)
1 çay bardağı süt
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı limon suyu
Ceviz veya fındık içi (isteğe bağlı)
FIRINDA HELVA YAPILIŞI
Tahin helvasını bir çatal yardımıyla ufalayarak ya da rendeleyerek küçük parçalara ayırın.
Bir karıştırma kabına ufaladığınız tahin helvasını alın.
Üzerine sütü ve limon suyunu ekleyin.
Malzemeleri bir çatal veya spatula yardımıyla iyice karıştırın.
Karışıma tereyağını ekleyin ve iyice karıştırın.
Hazırladığınız helva karışımını küçük güveç kaplarına veya fırına dayanıklı kaselere eşit şekilde paylaştırın.
Dilerseniz bu aşamada ceviz veya fındık içi ekleyerek helvaya ekstra bir lezzet katabilirsiniz.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, helvaları yaklaşık 10-15 dakika pişirin.
Helvanın üzeri hafifçe kabarıp altın rengini alınca fırından çıkartabilirsiniz.
Fırından çıkan sıcak helvaları biraz soğuması için birkaç dakika beklettikten sonra, üzerine ceviz, fındık veya dondurma gibi ilave lezzetlerle süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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