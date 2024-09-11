Yunan mezelerinin en lezzetlilerinden: Tirokafteri Tarifi
Yunan mutfağının gizli hazinelerinden biri olan "Tirokafteri", baharatlı ve kremamsı dokusuyla bilinen bir peynir mezesidir. Özellikle acı sevenler için ideal bir seçim olan bu meze, sofralarınıza farklı bir Yunan lezzeti katacak. İşte, Tirokafteri Tarifi...
Yunan mutfağı, zengin meze çeşitliliğiyle dünya mutfağında önemli bir yer edinmiştir. Bu mutfağın belki de en az bilinen ama en lezzetli mezelerinden biri olan "Tirokafteri", baharatlı beyaz peynir ve acı biberin muhteşem uyumuyla öne çıkar. Genellikle zeytinyağı ile süslenerek sunulan bu meze, acı sevenler için ideal bir atıştırmalık olmasının yanı sıra, et yemeklerinin yanında da mükemmel bir tamamlayıcıdır. İşte, Tirokafteri Tarifi...
TİROKAFTERİ TARİFİ
Malzemeler:
- 200 gram beyaz peynir (veya feta peyniri)
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 2 adet acı biber (isteğe göre acılık ayarlanabilir)
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- Tuz (peynirin tuzuna göre ayarlayın)
Yapılış:
- Acı biberleri közleyin veya fırında yumuşayana kadar pişirin. Ardından çekirdeklerini çıkarın ve ince ince doğrayın.
- Beyaz peyniri bir kaseye alın ve çatalla ezerek kremamsı bir kıvama getirin.
- Süzme yoğurdu, ince doğranmış biberleri, ezilmiş sarımsağı, limon suyunu ve zeytinyağını ekleyin. Karışımı iyice karıştırın.
- Pul biber ve tuzu ekleyin, isteğe göre acılık seviyesini ayarlayın.
- Servis tabağına alın ve üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Yanında kızarmış ekmek veya krakerle servis edebilirsiniz.
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