Yunan mezelerinin en lezzetlilerinden: Tirokafteri Tarifi

Yayınlanma: 11.09.2024 - 12:34

Güncelleme: 11.09.2024 - 12:34

Yunan mutfağı, zengin meze çeşitliliğiyle dünya mutfağında önemli bir yer edinmiştir. Bu mutfağın belki de en az bilinen ama en lezzetli mezelerinden biri olan "Tirokafteri", baharatlı beyaz peynir ve acı biberin muhteşem uyumuyla öne çıkar. Genellikle zeytinyağı ile süslenerek sunulan bu meze, acı sevenler için ideal bir atıştırmalık olmasının yanı sıra, et yemeklerinin yanında da mükemmel bir tamamlayıcıdır. İşte, Tirokafteri Tarifi...

TİROKAFTERİ TARİFİ

Malzemeler:

200 gram beyaz peynir (veya feta peyniri)

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

2 adet acı biber (isteğe göre acılık ayarlanabilir)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz (peynirin tuzuna göre ayarlayın)

Yapılış: