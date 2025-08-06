Lezzetli kahvaltılara pratik bir İngiliz dokunuşu: Crumpet tarifi

Kahvaltı sofralarınızı İngiliz usulü tatlarla zenginleştirmek istiyorsanız, crumpet tam size göre! Dışı hafif çıtır, içi sünger gibi yumuşacık olan bu eşsiz tarif, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki, lezzetli kahvaltılara pratik bir İngiliz dokunuşu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes crumpet tarifi...

CRUMPET TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kuru maya

2 su bardağı un

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı su

Biraz tereyağı (pişirme sırasında ve servis için)

CRUMPET YAPILIŞI

Ilık süt, maya ve şekeri bir kapta karıştırın.

Üzerini örtüp 10 dakika bekletin.

Maya köpürmeye başlayınca işlem tamam.

Mayalı karışıma un ve tuzu ilave edin.

Mikser ya da çırpıcı ile pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.

1 saat sonra karbonatı 2 yemek kaşığı su ile karıştırın ve hamura ekleyin.

Tekrar karıştırın ve 10 dakika dinlendirin.

Yapışmaz tavayı hafifçe yağlayın.

Crumpet halkalarını (veya yuvarlak kurabiye kalıplarını) tavaya yerleştirin.

Hamurdan kepçe ile dökün.

Kısık ateşte 7–8 dakika kadar pişirin.

Üzeri gözenekli hale geldiğinde ters çevirip 2–3 dakika daha pişirin.

Crumpet’leri sıcak sıcak servis edin.

Üzerine tereyağı sürün, reçel, bal ya da krem peynirle lezzet katın.

İngiliz usulü bir kahvaltı için yanına siyah çay veya sütlü kahve çok yakışacaktır.

Afiyet olsun!