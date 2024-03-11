İftar sonrası için hem lezzetli hem pratik tatlı: İşte Güllabiye tarifi...
Ramazan sofraları, sevdikleriyle birlikte iftar yapmanın ve birlikte olmanın tadını çıkaracak olanlar için heyecan verici bir zamanı işaret ediyor. Razaman ayında iftar sonrası hafif ve pratik tatlıları tercih etmek isteyebilirsiniz. Hem sizi rahatsız etmeyecek hem de çok lezzetli olacak tatlı tarifleriyle iftar sofralarınızı lezzetlendirecek.
İftar sofralarının şüphesiz en güzel kısımlarından biri de tatlılar. Ramazan ayında, pratik ve besleyici tatlılar özellikle tercih ediliyor. Yoğun ramazan günlerinde hızlıca hazırlayabileceğiniz, aynı zamanda damak zevkinize hitap edecek çeşit çeşit kolay tatlı tarifleri ile sofralarınızı süsleyebilirsiniz. Peki iftar sonrası içim hem lezzetli hem pratik tatlı nasıl yapılır? İşte Güllabiye tarifi...
GÜLLABİYE TARİFİ
Malzemeler:
1 su bardağı bal
1/2 su bardağı tereyağı
1/2 su bardağı kabuksuz badem (tuzsuz)
1 çay bardağı buğday nişastası
1,5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı gül suyu
Üzeri için:
1/2 tatlı kaşığı file Antep fıstığı
4-5 adet kurutulmuş gül yaprakları
GÜLLABİYE TARİFİ YAPILIŞI
Tavaya önce balı ekleyin, kısık ateşte biraz ısınmasını bekledikten sonra tereyağını ilave edin.
Nişasta ve suyu bir kasede homojen olana kadar karıştırın.
Tereyağıyla bal bütünleşince, nişastalı suyu karışımı ekleyin ve ocağın altı düşük ısıdayken iyice karıştırın.
Helva kıvamına gelince ocağın altını kapatın.
Gül suyunu ve bademleri ilave edin.
Tekrar karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatın ve 2 dakika dinlendirin.
Antep fıstığı ve kurutulmuş güllerle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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