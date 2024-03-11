İftar sonrası için hem lezzetli hem pratik tatlı: İşte Güllabiye tarifi...

Ramazan sofraları, sevdikleriyle birlikte iftar yapmanın ve birlikte olmanın tadını çıkaracak olanlar için heyecan verici bir zamanı işaret ediyor. Razaman ayında iftar sonrası hafif ve pratik tatlıları tercih etmek isteyebilirsiniz. Hem sizi rahatsız etmeyecek hem de çok lezzetli olacak tatlı tarifleriyle iftar sofralarınızı lezzetlendirecek.