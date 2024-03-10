Artık çay posasını atmayacaksınız! İşte leziz Çaylı Kek tarifi...

Aslında oldukça eski bir tarif olan ve nostaljik bir his uyandıran çaylı kek, lezzetinin farklılığı ve kolay hazırlanabilirliği ile öne çıkıyor. Klasik tariflerden ayrılan bu kek, çayın eşsiz aromasıyla zenginleştirilerek kendine özgü bir tat sunuyor. Hem pratik hem de hızlı hazırlanabilmesi, ani misafir baskınlarında bile kurtarıcı bir alternatif oluşturuyor. Peki bu lezzet nasıl yapılır? İşte Çaylı Kek tarifi...