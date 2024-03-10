Artık çay posasını atmayacaksınız! İşte leziz Çaylı Kek tarifi...

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2024 Pazar, 22:09
Artık çay posasını atmayacaksınız! İşte leziz Çaylı Kek tarifi...

Geleneksel mutfağın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kek, kahvaltılardan çay saatlerine kadar geniş bir yelpazede tüketilmektedir. Hem pratik hem de lezzetli olması sebebiyle, özellikle beklenmedik misafirler için ideal bir seçenektir. Kekin çeşitli tarifleri bulunmakla birlikte, genellikle evde kolayca hazırlanabilir. Bu nedenle, pek çok misafir ağırlama durumunda sofraların vazgeçilmezi haline gelmiştir.

Artık çay posasını atmayacaksınız! İşte leziz Çaylı Kek tarifi...

Aslında oldukça eski bir tarif olan ve nostaljik bir his uyandıran çaylı kek, lezzetinin farklılığı ve kolay hazırlanabilirliği ile öne çıkıyor. Klasik tariflerden ayrılan bu kek, çayın eşsiz aromasıyla zenginleştirilerek kendine özgü bir tat sunuyor. Hem pratik hem de hızlı hazırlanabilmesi, ani misafir baskınlarında bile kurtarıcı bir alternatif oluşturuyor. Peki bu lezzet nasıl yapılır? İşte Çaylı Kek tarifi...

Artık çay posasını atmayacaksınız! İşte leziz Çaylı Kek tarifi...

ÇAYLI KEK TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı demlenmiş siyah çay

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 çorba kaşığı kakao

Artık çay posasını atmayacaksınız! İşte leziz Çaylı Kek tarifi...

ÇAYLI KEK YAPILIŞI

1,5 su bardağı şeker ve yumurtaları bir kapta çırpın. 

İçerisine demli ılık çay, sıvı yağ ve kakao ilave edin. 

Karışımdan 1 su bardağı kadar ayırın.

Kalan karışıma 2 su bardağı un, kabartma tozu ve vanilya ekleyip karıştırın. 

Yağlı kağıt serilen tepsiye karışımı dökün. 

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atın.

Kekin piştiğinden emin olduktan sonra fırından alın kesin ve ayırdığınız karışımı dökün. 

Ardından 5 dakika dinlendirip servis edebilirsiniz. 

Afiyet olsun!

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