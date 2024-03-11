Ramazan ayında ferahlık arayanlar İçin: İşte iftar sofralarınıza renk katacak 3 içecek tarifi...

Oruç süresince sıvı tüketiminin yapılmaması nedeniyle, iftar ve sahur arasındaki zaman diliminde vücudun susuzluğu giderilmesi gerekiyor. Bu noktada, doğal ve katkısız içecekler büyük bir önem taşıyor. İftar ve sahurda tüketilecek olan bu içecekler, vücudun su ihtiyacını dengelemeye yardımcı olurken aynı zamanda da sağlıklı ve besleyici olmalıdır. Peki Ramazan ayında feralık arayanlar için ev yapımı içicek tarifleri nelerdir? İşte iftar sofralarınıza renk katacak 3 içecek tarifi...