Ramazan ayında ferahlık arayanlar İçin: İşte iftar sofralarınıza renk katacak 3 içecek tarifi...
Ramazan ayında, oruç saatleri dışında doğal ve katkısız içeceklerle vücudun su ihtiyacını dengelemek önemlidir. Kalan zamanlarda dengeyi bulmak için doğal, katkısız, ev yapımı içeceklerden bol bol destek almak gerekiyor. Sahurda ise, vücudun susuzluğunu önlemek ve gün boyunca enerji seviyesini korumak için bol su tüketmek önemlidir.
Oruç süresince sıvı tüketiminin yapılmaması nedeniyle, iftar ve sahur arasındaki zaman diliminde vücudun susuzluğu giderilmesi gerekiyor. Bu noktada, doğal ve katkısız içecekler büyük bir önem taşıyor. İftar ve sahurda tüketilecek olan bu içecekler, vücudun su ihtiyacını dengelemeye yardımcı olurken aynı zamanda da sağlıklı ve besleyici olmalıdır. Peki Ramazan ayında feralık arayanlar için ev yapımı içicek tarifleri nelerdir? İşte iftar sofralarınıza renk katacak 3 içecek tarifi...
1. REYHAN ŞERBETİ TARİFİ
Malzemeler:
2 bağ taze reyhan
1,5 su bardağı toz şeker
4 litre sıcak su
1 adet limonun suyu
2 adet çubuk tarçın
8 adet karanfil
Yapılışı:
Taze reyhanları şekerle birlikte bir kaba alın.
3-4 dakika ovun.
Hazırladığınız harcı derin bir tencereye aktarın.
Üzerine sıcak su, tarçın çubuğu, karanfil, limon suyunu ekleyip karıştırın.
Karışımı soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin.
Servis etmeden önce süzdürün ve servis esnasında bol buzla birlikte servis edin.
Afiyet olsun!
2. DEMİRHİNDİ ŞERBETİ TARİFİ
Malzemeler:
200 gram demirhindi
2 litre su
1 çay bardağı toz şeker
3-4 adet karanfil
1/2 adet limon
Yapılışı:
Demirhindi tencereye koyun,üzerine hizasını baya geçecek kadar su ilave edip,gece boyunca bekletin.
Sabah olunca süzün ve güzelce yıkayın,tekrar tencereye alın.suyunu ilave edin.
Limonu ,tarçını ve karanfili ekleyip kaynamaya bırakın.
Kaynadığında damak tadınıza göre şeker ilave edin.
Diğer malzemeleri de süzdürün. Soğuduktan sonra servis edin.
Afiyet olsun!
3. İNCAZ HOŞAFI TARİFİ
Malzemeler:
500 gram kuru kırmızı erik
6 su bardağı su
5 su bardağı toz şeker
Servis etmek için:
1 adet çubuk tarçın (veya 2-3 adet karanfil, porsiyon başı)
Yapılışı:
Kuru erikleri sudan geçirin ve varsa saplarını ayıklayıp tencereye alın.
Üzerine su ve toz şekeri ekleyip şeker eriyene kadar karıştırın.
Orta ateşte kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra altını kısıp 5 dakika daha pişirin ve ocaktan alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
Soğuk servis etmek için buzdolabında da en az 3 saat bekletin.
Servis ederken çubuk tarçın veya karanfil ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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