Lezzetli ve hafif: Haşhaşlı revani tarifi

Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:15

Güncelleme: 21.03.2024 - 12:15

Haşhaşlı revani tarifi, yumuşacık dokusu ve doyurucu tadıyla herkesi mest edecek bir lezzet sunar. Servis edilmeden önce dilimlenerek sunulan haşhaşlı revani, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtacak ve mutlu edecek bir lezzettir. Bu kolay tarifle, evinizde geleneksel Türk tatlılarını deneyimlemek artık çok daha kolay ve keyifli!

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

Yarım su bardağı haşhaş

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 çay bardağı süt

Yapılış