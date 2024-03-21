Lezzetli ve hafif: Haşhaşlı revani tarifi
Haşhaşlı revani, geleneksel Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir ve misafir sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olarak kabul edilir. Haşhaşın eşsiz tadıyla buluşan revani, tatlı tutkunlarının favorisi haline gelmiştir.
Haşhaşlı revani tarifi, yumuşacık dokusu ve doyurucu tadıyla herkesi mest edecek bir lezzet sunar. Servis edilmeden önce dilimlenerek sunulan haşhaşlı revani, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi şaşırtacak ve mutlu edecek bir lezzettir. Bu kolay tarifle, evinizde geleneksel Türk tatlılarını deneyimlemek artık çok daha kolay ve keyifli!
HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- Yarım su bardağı haşhaş
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Şerbeti için;
- 2 su bardağı şeker
- 3 su bardağı su
Üzeri için;
- 1 paket krem şanti
- 1 çay bardağı süt
Yapılış
- Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpın.
- Ardından süt ve sıvı yağı ilave edin ve karıştırın.
- Sonra irmik, un ve haşhaşı ekleyin.
- Karıştırdıktan sonra kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek iyice çırpın ve yağlanmış tepsiye dökün.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.
- Şerbeti için şeker ve suyu kaynatın.
- 1-2 dk kaynadıktan sonra altını kapatın.
- Altını kapattıktan sonra ilk sıcaklığın geçmesini bekleyin.
- Daha sonra soğumuş olan kekin üzerine şerbeti dökün.
- En son olarak üzerine krema veya krem şanti sürün.
- Krem şanti için süt ve toz şanti iyice çırpılır ve buzdolabında 15-20 dk beklettikten sonra kekin üzerine sürülür.
- Krema içinse “Gazozlu Kek” tarifimde yapmış olduğum kremayı kullanabilirsiniz. Ben bu kremayı öneririm, çok daha güzel oluyor. Benim vaktim olmadığı için krema yapamadım, krem şanti sürdüm.
- Krema sürdükten sonra üzerine haşhaş serpip servis yapın.
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