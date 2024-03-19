Meze sofrasının yıldızı Hibeş tarifi

Mezelerin eşsiz dünyasında, sağlıklı, lezzetli ve doyurucu bir seçenek arıyorsanız, Hibeş tam da aradığınız tarif olabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 17:04
Meze sofrasının yıldızı Hibeş tarifi
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Akdeniz mutfağının en sevilen mezelerinden biri olan Hibeş, nohutun lezzetli bir macun haline getirilmesiyle hazırlanan, baharatlarla zenginleştirilmiş ve taze otlarla renklendirilmiş bir lezzet şölenidir. 

Malzemeler

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 diş sarımsak, ezilmiş
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • Yarım limonun suyu
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Yarım çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • Tuz
  • İsteğe bağlı olarak taze maydanoz veya dereotu

Hazırlık

Bir blender veya mutfak robotu içerisine haşlanmış nohutları, ezilmiş sarımsakları, tahini, limon suyunu, zeytinyağını, kimyonu, pul biberi ve biraz tuzu ekleyin.

Tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice blendırın. Eğer kıvamı çok yoğun gelirse, az miktarda su ekleyerek istediğiniz kıvama getirebilirsiniz.

Hazırladığınız Hibeş karışımını servis kabına alın.

Üzerini zeytinyağı ile gezdirin ve isteğe bağlı olarak taze maydanoz veya dereotu ile süsleyin.

Hibeş'i servis etmek için yanında taze pide veya lavaş ekmeği ile birlikte sunabilirsiniz.


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