Kolay ve lezzetli: Çöl gülü tatlısı tarifi
Çöl gülü tatlısı, doğanın benzersiz güzelliklerinden ilham alarak hazırlanan muhteşem bir tatlıdır. Hem görsel açıdan çarpıcı hem de lezzetli olan bu tatlı, sofralarınıza özel bir dokunuş katacak.
Çöl gülü tatlısı tarifi, basit malzemelerle ve kolay adımlarla hazırlanabilir. Çöl gülü tatlısı, egzotik bir lezzet arayanlar için harika bir seçenektir ve her lokmasıyla size çöl manzaralarını anımsatacak bir tat sunar. İşte, kolay ve pratik Çöl gülü tatlısı tarifi...
ÇÖL GÜLÜ TATLISI TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yumurta
- Yarım su bardağı su
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı tereyağ oda sıcaklığında
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 3 su bardağı un
Şerbeti için;
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 su bardağı su
Yapılış
- Öncelikle tatlının şerbetini hazırlayalım.
- Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatalım.
- Kaynadıktan sonra 5 dakika sonra ocaktan alalım. Soğumaya bırakalım.
- Hamuru için malzemeleri yoğurtma kabına alıp karıştıralım. Unu ilave edip yumuşak bi hamur elde edelim. Hamuru 10 dakika dinlendirelim.
- Dinlenen hamuru ince olacak şekilde açalım.
- Aparatla keselim. Her kestiğimiz parçaya önce un ardından su sürüp arasına ardından diğer bezeyi koyup tekrar un yayıp arasına su ve tekrar beze koyup son bezeyi unlamadan çubukla ıslattığımız kısma bastıralım. (4 kat olacak)
- Bütün bezeleri bu şekilde hazırlayıp bol yağda kızartalım.
- Ardından soğuyan şerbeti batırıp 1 dakika bekletip servis edelim.
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