Kolay ve lezzetli: Çöl gülü tatlısı tarifi

Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:51

Güncelleme: 20.03.2024 - 12:51

Çöl gülü tatlısı tarifi, basit malzemelerle ve kolay adımlarla hazırlanabilir. Çöl gülü tatlısı, egzotik bir lezzet arayanlar için harika bir seçenektir ve her lokmasıyla size çöl manzaralarını anımsatacak bir tat sunar. İşte, kolay ve pratik Çöl gülü tatlısı tarifi...

ÇÖL GÜLÜ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağ oda sıcaklığında

Yarım çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

3 su bardağı un

Şerbeti için;

1,5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

Yapılış