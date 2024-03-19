Tuzlu kurabiye tarifi... Çayın yanına enfes bir alternatif!

Yayınlanma: 19.03.2024 - 22:17

Güncelleme: 19.03.2024 - 22:17

Akşam yemeğinden sonra bir atıştırmalık veya 5 çayında enfes bir alternatif... Sevdiklerine hazırlayabileceğiniz enfes bir tarif!

MALZEMELER

200 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke veya limon suyu

1 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı nişasta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3.5 su bardağı)

Üzeri için susam veya çörek otu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında tereyağını ve yumurtayı güzelce çırpın.

Ardından sıvı yağ, sirke veya limon suyu, yoğurt, nişasta, tuz, karbonat ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışmayan, yumuşak bir kıvam alana kadar un eklemeye devam edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve üzerlerine hafifçe bastırarak şekil verin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine susam veya çörek otu serpiştirebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra fırından çıkarıp oda sıcaklığında soğumalarını bekleyin.