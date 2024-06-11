Lezzetli ve pratik makarna salatası tarifi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 17:11

Güncelleme: 11.06.2024 - 17:11

Makarna salatası, hem doyurucu hem de hafif bir seçenek olarak sofralarımızda yerini alır. Özellikle yaz aylarında serinletici ve besleyici bir öğün arayanlar için ideal olan makarna salatası, farklı malzemelerle zenginleştirilebilir. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz lezzetli bir makarna salatası tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı makarna (istediğiniz çeşit, örneğin penne, fusilli veya farfalle)

1 su bardağı konserve mısır

1 adet kırmızı biber

1 adet sarı biber

1 adet salatalık

1 su bardağı doğranmış cherry domates

1/2 su bardağı siyah zeytin (dilimlenmiş)

1/2 su bardağı beyaz peynir (küp doğranmış)

1/4 su bardağı ince doğranmış taze soğan

1/4 su bardağı ince doğranmış maydanoz

Sos Malzemeleri:

1/2 su bardağı zeytinyağı

1/4 su bardağı limon suyu

2 yemek kaşığı beyaz sirke

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

Yapılışı

Makarna Pişirme: Makarnayı paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın. Haşlandıktan sonra suyunu süzün ve soğuk suyla durulayarak soğutun. Daha sonra bir süzgeçte iyice süzülmeye bırakın.

Sebzeleri Hazırlayın: Kırmızı ve sarı biberi, salatalığı küçük küpler halinde doğrayın. Cherry domatesleri ikiye bölün. Zeytinleri dilimleyin ve beyaz peyniri küp şeklinde doğrayın.

Sosu Hazırlayın: Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, beyaz sirke, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber, kekik ve naneyi iyice karıştırın. Bu sos, salatanın lezzetini artıracak.

Malzemeleri Karıştırın: Soğumuş makarnayı geniş bir salata kasesine alın. Üzerine doğranmış sebzeleri, mısırı, zeytinleri, beyaz peyniri, taze soğanı ve maydanozu ekleyin. Hazırladığınız sosu üzerine dökün ve tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Dinlendirme: Salatanızı buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin. Bu, malzemelerin sosla iyice harmanlanmasını sağlar ve lezzetini artırır.

Servis: Makarna salatasını soğuk olarak servis edin. İsteğe bağlı olarak üzerine taze fesleğen yaprakları veya rendelenmiş parmesan peyniri ekleyebilirsiniz.