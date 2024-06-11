Pratik ve lezzetli: Ege usulü tavuk tiridi tarifi
Ege'nin enfes lezzeti sofralarınıza geliyor! Pratik bir şekilde hazırlanan tavuk tiridi tarifi, Ege mutfağının baş köşesindeki lezzetleri evinize getiriyor. İşte, Ege usulü tavuk tiridi tarifi...
Ege mutfağı, zengin tatları ve pratik tarifleriyle ünlüdür ve tavuk tiridi, bu mutfağın en sevilen yemeklerinden biridir. Hem lezzetli hem de kolayca hazırlanabilen bu tarif, hem ana yemek olarak hem de atıştırmalık olarak servis edilebilir. İşte, Ege usulü tavuk tiridi tarifi...
TAVUKLU TİRİDİ TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet tavuk budu
- 1 çay bardağı tavuk suyu
- 3 adet yufka
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 2 diş sarımsak
Yapılış
- Tavuk tiridi için öncelikle yufkaları ince rulo şeklinde sarın. 2- 3 cm kalınlığında kesin.
- Fırın tepsisine sıralayın. Yufkaların üzerleri kızarıncaya kadar fırında pişirin.
- Tavuk butlarını haşlayın. Pişen tavukları didikleyin. Servis tabağına yufkaları sıralayın.
- Yufkaların üzerine tavuk suyu sonra sarımsaklı yoğurt en son tavuk etlerini koyun.
- İsterseniz tereyağı ve kırmızı toz biber kızdırıp Ege usulü tavuk tiridinin üzerine dökebilirsiniz. Afiyet olsun!
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