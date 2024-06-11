Pratik ve lezzetli: Ege usulü tavuk tiridi tarifi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:50

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:50

Ege mutfağı, zengin tatları ve pratik tarifleriyle ünlüdür ve tavuk tiridi, bu mutfağın en sevilen yemeklerinden biridir. Hem lezzetli hem de kolayca hazırlanabilen bu tarif, hem ana yemek olarak hem de atıştırmalık olarak servis edilebilir. İşte, Ege usulü tavuk tiridi tarifi...

TAVUKLU TİRİDİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet tavuk budu

1 çay bardağı tavuk suyu

3 adet yufka

3 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

Yapılış