Lezzeti ile gönlünüzü fethedecek: 10 dakikada hazır milföy tatlısı tarifi...

Yayınlanma: 10.06.2024 - 19:08

Güncelleme: 10.06.2024 - 19:08

Sıcak yaz günlerinde tatlı ihtiyacını karşılamak daha zorlayıcı olabilir. Pratik ve hafif bir tatlı arayışında olanları sevindirecek bir lezzet var... İşte 10 dakikada hazır enfes milföy tatlısı tarifi...

MALZEMELER

1 paket milföy hamuru

500 ml süt

1/2 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

4 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

250 gram taze çilek (yıkanmış ve dilimlenmiş)

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Fırını önceden 180 dereceye ısıtın.

Milföy hamurlarını tezgaha yayın ve hafifçe unlayarak merdane ile biraz inceltin.

Her bir milföy hamurunu ikiye bölerek kare veya dikdörtgen parçalar elde edin.

Milföy hamurlarını fırın tepsisine yerleştirin ve üzerlerine çatalla birkaç delik açın.

Milföy hamurlarını önceden ısıtılmış fırında altın sarısı rengini alana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) pişirin. Fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

Bir tencereye sütü koyun ve ısıtmaya başlayın. Vanilyayı ekleyin.

Ayrı bir kasede yumurta sarılarını ve şekeri çırpın. Üzerine mısır nişastasını ve unu ekleyin, pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpın.

Isınan sütten bir kepçe alarak yumurtalı karışıma ekleyin ve hızla karıştırın. Daha sonra bu karışımı tencereye ekleyin.

Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Kıvam alan pastacı kremasını ocaktan alın ve içine tereyağını ekleyip karıştırın.

Pastacı kremasını bir kaba aktarın, üzerini streç filmle kapatın (filmin kremaya değmesini sağlayın) ve soğumaya bırakın.

Soğuyan milföy hamurlarının üzerine soğuk pastacı kremasından sürün.

Dilimlenmiş çilekleri pastacı kremasının üzerine yerleştirin.

Üzerine ikinci milföy katını kapatın.

Tüm milföy hamurları ve pastacı kreması bitene kadar bu işlemi tekrarlayın.

Hazırladığınız milföy tatlılarının üzerine pudra şekeri serpin.