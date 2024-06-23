Enfes sarımsaklı soslu çıtır çıtır tavuk tarifi... Hazırları aratmayan lezzet!

Yayınlanma: 23.06.2024 - 20:05

Güncelleme: 23.06.2024 - 20:05

Dışının çıtır çıtır, içinin ise yumuşacık olduğu enfes bir tavuk tarifi... Özellikle çocukların bayılacağı bu çıtır tavuk tarifi, akşam yemeklerinde ve davet sofralarında herkesin favorisi olacak. Üstelik yapımı da oldukça kolay ve pratik! İşte, damaklarda iz bırakacak enfes çıtır tavuk tarifi...

MALZEMELER

1 paket tavuk göğsü (yaklaşık 500 gram)

1 adet sade maden suyu

1 adet yumurta

5 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı kimyon

Kızartma için sıvı yağ

YAPILIŞI

Tavuk göğüslerini ince şeritler halinde doğrayın.

Bir karıştırma kabında maden suyu, yumurta, un ve karbonatı iyice çırpın.

Tuz, pul biber, nane, kekik ve kimyonu karışıma ekleyip iyice karıştırın.

Tavuk şeritlerini hazırladığınız bu karışıma bulayın, tüm şeritlerin iyice kaplandığından emin olun.

Derin bir kızartma tenceresinde sıvı yağı ısıtın.

Tavukları kızgın yağa atarak altın rengi olana kadar kızartın. Kızarttığınız tavukları kağıt havlu serili bir tabağa alın.

ÇITIR TAVUK İÇİN SOS TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı dereotu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak ve limon suyunu bir kasede iyice karıştırın.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak dereotu ve pul biberi ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve sosun homojen olmasını sağlayın.

Sosu bir süre buzdolabında dinlendirin, böylece lezzetler birbirine daha iyi geçer.