Lübnan mutfağının beyaz incisi: Shishbarak

Mutfak literatüründe "yoğurtlu mantı" olarak tanımlanan Shishbarak, kökeni itibarıyla bölgenin en eski ve en sevilen ev yemeklerinden biridir. Onu bildiğimiz klasik mantıdan ayıran en temel fark, hamurların suda haşlanmak yerine genellikle fırınlanarak veya doğrudan yoğurtlu sosun içinde pişirilmesi ve sosun temelini oluşturan sıcak yoğurdun ipeksi kıvamıdır. Gastronomi dünyasında "sabır ve denge" yemeği kabul edilen bu reçete, finaldeki sarımsaklı kişniş dokunuşuyla gerçek kimliğini kazanır.

SHİSHBARAK TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

2 su bardağı un

Yarım su bardağı ılık su (veya süt)

1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tuz

İç Harç İçin:

250 gram az yağlı dana veya kuzu kıyma

1 adet küçük kuru soğan (çok ince kıyılmış)

Yarım çay kaşığı yenibahar, tarçın ve karabiber

İsteğe bağlı: 1 yemek kaşığı kavrulmuş çam fıstığı

Yoğurtlu Sos (Laban) İçin:

1 kg süzme yoğurt (veya tam yağlı yoğurt)

1 adet yumurta (sosun kesilmemesi için)

1 yemek kaşığı mısır nişastası (az suyla açılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

Final Dokunuşu: 1 yemek kaşığı tereyağı, taze kişniş veya kuru nane.

Yapılışı