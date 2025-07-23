Macarların kat kat mutluluğu: Somloi Galuska tarifi

İlk kez 1958 Brüksel Dünya Fuarı’nda tanıtılan Somlói Galuska, kısa sürede Macaristan’ın ulusal tatlısı hâline geldi. Pandispanya, ceviz, çikolata sosu ve vanilya kremasının sıra dışı uyumuyla hazırlanan bu tatlı, hem sıcak hem soğuk sunulabiliyor. Biraz trifle, biraz tiramisu havasında ama ikisine de benzemeyen kendine has bir katmanlı tatlı. Adını Budapeşte yakınlarındaki Somló tepesinden alıyor. Özenle yapılır ama yedikten sonra her aşamasına değdiğini hissettirir.

SOMLOI GALUSKO TARİFİ

MALZEMELER:

Kek için:

4 yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 yemek kaşığı kakao (yarısı kakaolu yarısı sade olacak)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Kreması için:

2,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı şeker

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Katlar için:

1 çay bardağı dövülmüş ceviz

1 çay bardağı kuru üzüm (rom veya sıcak suda bekletilmiş)

1 çay bardağı şekerli süt (keki ıslatmak için)

Üzeri için:

Çikolata sosu (hazır veya ev yapımı)

Çırpılmış krema

YAPILIŞI: