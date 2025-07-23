Macarların kat kat mutluluğu: Somloi Galuska tarifi

İlk kez 1958 Brüksel Dünya Fuarı’nda tanıtılan Somlói Galuska, kısa sürede Macaristan’ın ulusal tatlısı hâline geldi. Pandispanya, ceviz, çikolata sosu ve vanilya kremasının sıra dışı uyumuyla hazırlanan bu tatlı, hem sıcak hem soğuk sunulabiliyor. Biraz trifle, biraz tiramisu havasında ama ikisine de benzemeyen kendine has bir katmanlı tatlı. Adını Budapeşte yakınlarındaki Somló tepesinden alıyor. Özenle yapılır ama yedikten sonra her aşamasına değdiğini hissettirir.
SOMLOI GALUSKO TARİFİ
MALZEMELER:
Kek için:
- 4 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı un
- 1 yemek kaşığı kakao (yarısı kakaolu yarısı sade olacak)
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
Kreması için:
- 2,5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 1 çay bardağı şeker
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
Katlar için:
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
- 1 çay bardağı kuru üzüm (rom veya sıcak suda bekletilmiş)
- 1 çay bardağı şekerli süt (keki ıslatmak için)
Üzeri için:
- Çikolata sosu (hazır veya ev yapımı)
- Çırpılmış krema
YAPILIŞI:
- Pandispanya için yumurta ve şekeri çırpın, un ve kabartma tozunu ekleyin. Hamurun yarısına kakao ilave edin. İki ayrı kek yaparak 170°C fırında pişirin.
- Krema malzemelerini tencerede karıştırarak pişirin, göz göz olunca altını kapatıp soğumaya bırakın.
- Kekleri küp küp kesin. Derin bir cam kabın tabanına kek parçalarını koyun, üzerine şekerli sütle hafifçe ıslatın.
- Sırasıyla krema, kuru üzüm, ceviz serpin. Diğer kekleri de aynı şekilde kat kat yerleştirin.
- En üste çikolata sos gezdirin, buzdolabında en az 2 saat dinlendirin. Servis ederken çırpılmış kremayla süsleyin.