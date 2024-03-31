Gaziantep sofralarının vazgeçilmezinden enfes Yuvalama tarifi...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 15:32

Güncelleme: 31.03.2024 - 15:32

Gaziantep sofralarının vazgeçilmez lezzeti olan Yuvalama, sıcacık bir kucaklama gibi ruhunuza dokunuyor. İçinizi ısıtan bu tarif, hem lezzetiyle hem de doyuruculuğuyla sofraların baş tacı olmayı başarıyor. Gastronomi dünyasında özgün bir tat arayanlar için muazzam bir seçenek olan Yuvalama tarifi...

MALZEMELER

500 gram kuzu incik

1 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

3 adet arpacık soğan

5 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için)

1 çay kaşığı pul biber (üzeri için)

1 tatlı kaşığı kuru nane (üzeri için)

Tuz (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Yoğurtlu Sos için:

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Tuz

YAPILIŞI

İncikleri ve ıslatılmış nohutları bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Ardından köpükleri alın ve nohutlar yumuşayana kadar yaklaşık 1-1.5 saat kadar pişirin.

Arpacık soğanları ince ince doğrayın.

Başka bir tavada tereyağını eritin. Doğranmış arpacık soğanları ekleyin ve hafifçe pembeleşene kadar kavurun.

Pişen et ve nohutlar suyuyla birlikte blendırdan geçirin veya el blenderı ile püre haline getirin. Tavaya kavrulan soğanları ekleyin ve karıştırın.

Bir kasede yoğurt, yumurta, un ve isteğe bağlı olarak ezilmiş sarımsağı çırpın.

Çorbaya yavaşça yoğurt karışımını ekleyin ve karıştırarak kaynatın.

Bir sos tenceresinde tereyağını eritin ve üzerine pul biber ve kuru naneyi ekleyin. Birkaç saniye kavurun ve ocaktan alın.

Servis yapmadan önce çorbanın üzerine bu tereyağlı sosu gezdirin.