Makarnaya, sandviçe, salataya çok yakışıyor... Enfes pesto sosu tarifi!

Yayınlanma: 24.08.2024 - 17:03

Güncelleme: 24.08.2024 - 17:03

Makarnadan sandviçe, salatalardan mezeye kadar pek çok yemeğe lezzet katacak bir tarif mi arıyorsunuz? O zaman pesto sos tarifi tam da aradığınız şey! Taze fesleğen, çam fıstığı, sarımsak, parmesan peyniri ve sızma zeytinyağının muhteşem uyumuyla hazırlanan bu klasik İtalyan sosu, hem pratik hem de oldukça lezzetli. İşte enfes pesto sosu tarifi...

MALZEMELER

2 su bardağı taze fesleğen yaprağı

1/2 su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

1/2 su bardağı zeytinyağı

1/3 su bardağı çam fıstığı (pine nuts)

3 diş sarımsak

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı taze limon suyu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Fesleğen yapraklarını yıkayın ve kurutun. Çam fıstıklarını hafifçe kavurmak isterseniz, orta ateşte bir tavada 2-3 dakika kadar rengi değişene ve kokusu çıkana kadar kavurabilirsiniz.

Fesleğen yapraklarını, çam fıstığını, sarımsağı ve rendelenmiş Parmesan peynirini bir mutfak robotu veya blender içine koyun. Karışım pürüzsüz hale gelene kadar çekin.

Karışım hala robottayken veya blender çalışıyorken, yavaş yavaş zeytinyağını ekleyin. Bu, sosun kıvamını ayarlamaya yardımcı olacaktır. Zeytinyağını tamamen ekleyene kadar karıştırmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak limon suyunu ekleyin. Tekrar karıştırarak sosun tamamen homojen hale gelmesini sağlayın.

Tadına bakın ve damak zevkinize göre tuz, karabiber veya limon suyu ekleyebilirsiniz.

Pesto sosu hemen kullanabilirsiniz veya bir kavanoza koyup buzdolabında saklayabilirsiniz. Üzerine ince bir tabaka zeytinyağı dökerek daha uzun süre tazeliğini korumasını sağlayabilirsiniz. Pesto sos buzdolabında yaklaşık bir hafta dayanabilir.