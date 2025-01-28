Sivas'ın çok sevilen bu lezzeti kahvaltı sofralarınıza çok yakışacak: Mücrim tarifi

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:13

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:14

Mücrim, Sivas mutfağına özgü, kahvaltı sofralarını zenginleştiren lezzetli bir tariftir. Az malzemeyle kolayca hazırlanabilen bu tuzlu pankek benzeri yiyecek, özellikle çay saatlerinde veya hafif atıştırmalık olarak tercih edilir. Peki, Sivas'ın çok sevilen bu lezzeti nasıl yapılır? İşte, leziz mücrim tarifi...

MÜCRİM TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı un (silme)

4 yemek kaşığı lor peyniri (tepeleme)

¼ demet maydanoz

Bir tutam tuz

2 tatlı kaşığı tereyağı

MÜCRİM YAPILIŞI

Maydanozları yıkayıp kurulayın ve ince ince kıyın.

Geniş bir kapta yumurtaları, unu, lor peynirini, kıyılmış maydanozları ve tuzu birleştirip karıştırın.

Karışımın koyu ve akışkan bir kıvamda olması gerekir.

Eğer karışım çok koyu olursa, 1-2 yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz.

Geniş bir tavayı kısık ateşte birkaç dakika ısıtın ve tabanını az miktarda tereyağı ile yağlayın.

Hazırladığınız harçtan bir yemek kaşığı alıp tavaya koyun ve kaşığın arkasıyla hafifçe bastırarak yayın.

Tavayı doldurana kadar bu işlemi tekrarlayın.

Alt yüzeyleri kızaran mücrimleri spatula ile çevirip diğer taraflarını da kızartın.

Tüm harç bitene kadar bu işlemi sürdürün.

Pişen mücrimleri sıcak olarak, yanında çay ile servis edin.

Afiyet olsun!