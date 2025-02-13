Malatya'nın yöresel lezzetine coğrafi işaret: Arapgir balıklı pilavı nedir, nasıl yapılır?

Yayınlanma: 13.02.2025 - 14:24

Güncelleme: 13.02.2025 - 14:24

Malatya'nın Arapgir ilçesine ait geleneksel bir lezzet olan Arapgir Balıklı Pilavı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile tescillenerek resmi olarak korunmaya alındı. Yüzyıllardır değişmeyen tariflerle hazırlanan bu eşsiz lezzet, Arapgir mutfağının en önemli öğelerinden biri olarak kültürel mirasa katkı sağlıyor. Peki, bu özel lezzet nedir, nasıl yapılır? İşte, Arapgir balıklı pilavı tarifi...

ARAPGİR BALIKLI PİLAVI NEDİR?

Arapgir balıklı pilavı, sazan balığı veya alabalığın tereyağında kavrulmuş soğan, domates, biber ve domates salçasının bulunduğu harca pilavlık bulgurun eklenmesiyle yapılan lezzetli bir yemektir. Balıklar, bu harçla doldurulup pişirilerek sofralara sunulmaya hazır hale gelir.

ARAPGİR BALIKLI PİLAVI TARİFİ

Malzemeler:

6 adet alabalık

2 kase bulgur

2 adet soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 tatlı kaşığı reyhan

2 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

125 gram tereyağı

Üzeri için:

½ bağ dereotu

ARAPGİR BALIKLI PİLAVI YAPILIŞI

İki adet soğan ince ince doğranır veya rondodan geçirilir.

Ardından sıvı yağ ile karıştırılmış tereyağında kavrulur.

Üzerine birer kaşık domates ve biber salçası eklenerek kavurmaya devam edilir.

Baharat olarak kekik, pul biber ve karabiber eklenip karışım güzelce harmanlanır.

Önceden ıslatılmış bulgur, kavrulan malzemelerin üzerine eklenir ve tuz serpilerek karıştırılır.

İçleri temizlenmiş altı levrek balığının içi tuzlanıp hazırlanan bulgurlu harç ile doldurulur.

Doldurulan balıklar tencereye dizilir ve kalan bulgur, balıkların üzerine yayılır.

Üzerine sıcak su eklenerek tencerenin kapağı kapatılır ve pişmeye bırakılır.

Pişen yemek, ters çevrilerek servis tabağına alınır ve üzerine ince kıyılmış maydanoz veya dereotu serpilerek süslenir.

Lezzetiyle sofralarınıza farklı bir tat katacak levrekli pilav servise hazır.

Afiyet olsun!