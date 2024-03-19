B12 vitamini eksikliğine birebir: İşte doğanın mucizevi tedavisi olan kür tarifi...

Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:23

Güncelleme: 19.03.2024 - 10:24

Mor lahana, mutfaklarımızda popüler olan bir sebzedir ve B12 vitamini eksikliği için etkili bir çözüm sunabilir. Bu kürü kullandığınızda, gün geçtikçe B12 değerleriniz artar ve sonunda 1-2 ay içinde yapılan ölçümlerde B12 eksikliği belirtileri kaybolabilir. Peki B12 vitamini eksikliğine birebir olan bu şifalı bitki nasıl tüketilmelidir? İşte doğanın mucizevi tedavisi kırmızı lahana kürü...

B12 VİTAMİNİ NEDİR?

B12 vitamini, kobalamin olarak da bilinir ve süt ürünleri, balık, et gibi gıdalarda bulunur. Vücut tarafından üretilemeyen bu suda çözünen vitamin, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda, beyin ve sinir fonksiyonlarında, ve DNA üretiminde önemli bir rol oynar. B12, tüketilen gıdalardan proteine bağlanarak mide içerisinde enzimler ve hidroklorik asit tarafından serbest forma dönüştürülür.

Sindirim sistemi rahatsızlıkları olan kişilerde gıdaların emilimini etkileyebilir, bu da B12 vitamini eksikliğine yol açabilir. Bu eksiklik, vücutta yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresinin bulunmamasına bağlı anemiye neden olabilir. Tedavi edilmeyen B12 vitamini eksikliği, kansızlık, yorgunluk, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, kas güçsüzlüğü, bağırsak problemleri, sinir hasarı ve ruh hali bozukluklarına yol açabilir.

B12 vitamini içeren besinlerin çok bekletilmemesi ve pişirme süresine dikkat edilmesi önerilir, çünkü pişirme süresi ve derecesinin yükselmesi, B12 vitamininin kaybını artırabilir.

B12 VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

B12 vitamini, vücutta kan ve sinir hücrelerini sağlıklı tutma, DNA yapımına yardımcı olma, kemiklerin yanı sıra saç, cilt ve tırnak sağlığını destekleme ve megaloblastik anemi denilen yorgunluk ve zayıflık hissine neden olan durumun önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca folik asit ile birlikte çalışarak myelin sentezinde önemli bir rol oynar ve bağışıklık sistemi güçlendirerek protein metabolizmasında yer alır.

B12 VİTAMİNİ FAYDALARI NELERDİR?

B12 vitamini sinir tahribatını önler, doğurganlığı sağlar, vücut hücrelerinin oluşumunu kendini yenilemesini ve uzun yaşamasını sağlar. Aynı zamanda B12 sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştıran vitaminler arasında yer alır. Öte yandan vücuda yeterli miktarda alınan B12 vitamini hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye de yardımcı olabilmektedir. B12 faydaları şöyle sıralanabilir:

Sinir sisteminin hızlı ve doğru çalışmasını sağlar

B12 vitamini eksikliği, düşük bilişsel işlev ile ilişkili olduğundan vücuda alınan B12 vitamini demansı önler

B12 vitamini organik bileşikleri sayesinde vücuttaki enerjiyi artırır

Folik asitle beraber çalışarak kansızlığa karşı etkili olur

Karbonhidratların enerjiye çevrilmesini sağlayarak şeker kullanımının iyileşmesini sağlar

Kandaki amino asit (homosistein) miktarını azaltarak kalp ve kan damarları hastalıklarını önler

B12 EKSİKLİĞİNE İYİ GELEN KÜR NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Bir orta boy kırmızı lahana

Bir çorba kaşığı kaya tuzu

Yarım çay bardağı elma sirkesi

Yapılışı:

1 orta boy kırmızı lahanayı ince doğrayın, üzerine 1 yemek kaşığı tuz döktükten sonra bir kasede hafif karıştırın. Karışımı bir kavanoza doldurun karışım su salmaya başlayacak bekleyin.

2 saat sonra kavanozun üstüne yarım çay bardağı ev yapımı elma sirkesi koyun. (Sirke sevmiyorsanız yerine su koyabilirsiniz) mecburi değil, ama sakın hazır sirke koymayın.

Ağzını kapatıp buzdolabında 5 gün bekletin.

Günden itibaren her gün iki üç kaşık tüketin, salatalarınıza da ilave edebilirsiniz.

Hem suyu hem kendisi B12 vitamini eksikliği için oldukça faydalı olacaktır.