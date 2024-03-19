İç Anadolu'nun pratik lezzeti: Nefis tadıyla Haside Tatlısı tarifi...

Haside tatlısı, İç Anadolu yöresine özgü geleneksel bir lezzettir ve özellikle Ankara ve Kayseri gibi şehirlerde çok sevilir. Pekmez, un, su ve tereyağı gibi basit ancak besleyici malzemelerle hazırlanan bu tatlı, genellikle yeni doğum yapmış kadınlara güç ve kuvvet vermesi amacıyla yapılır. Sıcak sıcak servis edilen, hafif tuzlu ve tereyağı ile yapıldığında ayrı bir lezzet kazanan bu tatlı, evde kolayca hazırlanabilir.