İç Anadolu'nun pratik lezzeti: Nefis tadıyla Haside Tatlısı tarifi...

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2024 Salı, 16:57
İç Anadolu'nun pratik lezzeti: Nefis tadıyla Haside Tatlısı tarifi...

Haside tatlısı, İç Anadolu yöresine özgü geleneksel bir lezzettir ve özellikle Ankara ve Kayseri gibi şehirlerde çok sevilir. Pekmez, un, su ve tereyağı gibi basit ancak besleyici malzemelerle hazırlanan bu tatlı, genellikle yeni doğum yapmış kadınlara güç ve kuvvet vermesi amacıyla yapılır. Sıcak sıcak servis edilen, hafif tuzlu ve tereyağı ile yapıldığında ayrı bir lezzet kazanan bu tatlı, evde kolayca hazırlanabilir.

İç Anadolu'nun pratik lezzeti: Nefis tadıyla Haside Tatlısı tarifi...

Geleneksel tarifte, pekmezin sağladığı doğal tat ve besleyici değerler, anne ve bebeğin sağlığını desteklemek için önemlidir. Haside tatlısı, hem sağlık hem de lezzet açısından zengin bir seçenek olup, İç Anadolu'nun kültürel mirasını yansıtan değerli bir tatlıdır. Peki İç Anadolu Bölgesi'nin pratikliği ve lezzetiyle damak çatlatan bu tatlısı nasıl yapılır? İşte nefis tadıyla Haside Tatlısı tarifi...

İç Anadolu'nun pratik lezzeti: Nefis tadıyla Haside Tatlısı tarifi...

HASİDE TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

4 su bardağı süt

2,5 yemek kaşığı un

1,5 yemek kaşığı nişasta

4 yemek kaşığı şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

Fındık

İç Anadolu'nun pratik lezzeti: Nefis tadıyla Haside Tatlısı tarifi...

HASİDE TATLISI YAPILIŞI

Un, nişasta, şeker ve süt bir tencereye alınır. 

Kıvam alana kadar karıştırılarak pişirilir.

Kaynayan muhallebiye vanilya eklenir.

Bir sos tenceresinde tereyağı eritilip hafif kızartılır.

Servis edilecek tatlının tabağına kızdırılmış tereyağının bir kısmı dökülür.

Üzerine muhallebinin tamamı dökülür. 

Muhallebinin üzerine tekrar tereyağı gezdirilir.

Sıcak sıcak servis edilir. 

Afiyet olsun!

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