Mantarlı enfes penne makarna... Akşam yemeklerine pratik alternatif!

Yayınlanma: 24.07.2024 - 11:21

Güncelleme: 24.07.2024 - 11:21

İtalyan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan penne makarna, hem pratikliği hem de muhteşem tadıyla sofralarınızın baş tacı olacak. İster hızlı bir akşam yemeği, ister özel misafirlerinize hazırlayabileceğiniz bu tarifle, mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz. Makarnanın kendine has dokusuyla birleşen enfes soslar, her lokmada damaklarda unutulmaz bir lezzet şöleni sunacak. İşte, adım adım kolayca hazırlayabileceğiniz nefis penne makarna tarifi!

MALZEMELER

1 paket penne makarna

1,5 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

Kremalı Mantar Sosu için

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

300 gram mantar

2 su bardağı krema (2 paket)

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

2 avuç fesleğen

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su (makarna haşladığınız suyu da kullanabilirsiniz)

Servisi için

4 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

YAPILIŞI

Büyük bir tencereye 1,5 litre su ve 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyin. Su kaynadıktan sonra penne makarnayı ekleyin ve al dente kıvamına gelene kadar, paket üzerindeki talimatlara uygun şekilde haşlayın.

Haşlanan makarnayı süzün ve kenara alın. (Makarna suyundan 1 su bardağı ayırmayı unutmayın.)

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun.

Sarımsaklar pembeleştikten sonra tereyağını ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Dilimlenmiş mantarları ekleyin ve mantarlar suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurun.

Mantarlar pişince kremayı ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladığında, taze çekilmiş karabiberi, tuzu ve ince doğranmış fesleğeni ekleyin. Karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.

Kıvamını ayarlamak için ayırdığınız makarna suyundan 1 su bardağını ekleyin ve karıştırın.

Haşlanmış penne makarnayı kremalı mantar sosunun içine ekleyin ve iyice karıştırarak sosun makarnalara eşit şekilde yayılmasını sağlayın.

Makarnayı birkaç dakika daha sosla birlikte pişirin.

Makarnayı servis tabaklarına alın ve üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirerek servis yapın.