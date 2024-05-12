Nefis pesto soslu makarna tarifi...

Yayınlanma: 12.05.2024 - 19:34

Güncelleme: 12.05.2024 - 19:34

Pesto soslu makarna, İtalyan mutfağının sevilen ve hızlıca hazırlanabilen lezzetli bir tarifidir. Taze fesleğen yapraklarının nefis aromasıyla zenginleştirilen bu sos, rendelenmiş parmesan peyniri ve çam fıstığı ile buluşarak makarnaya benzersiz bir tat katıyor. Kolayca hazırlanabilen bu yemek, hem günlük sofralarınıza renk katacak hem de misafirlerinizi etkileyecek bir seçenek sunuyor.

Malzemeler

Pesto Sos:

2 su bardağı taze fesleğen yaprakları

1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

1/4 su bardağı çam fıstığı veya ceviz içi

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Makarna:

350 gram makarna (spagetti, fettucine veya linguine gibi uzun makarna çeşitleri tercih edilebilir)

Tuz (makarna suyu için



Üzeri İçin:

Rendelenmiş parmesan peyniri

Taze fesleğen yaprakları

Çam fıstığı veya ceviz içi (isteğe bağlı)

Hazırlık

Öncelikle pesto sosu hazırlayın. Bunun için taze fesleğen yaprakları, rendelenmiş parmesan peyniri, çam fıstığı veya ceviz içi ve sarımsakları bir blender veya mutfak robotunda pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Blenderın veya mutfak robotunun motorunu çalışırken, zeytinyağını yavaşça ekleyerek karışımı birleştirin. İstenilen kıvama gelene kadar daha fazla yağ ekleyebilirsiniz. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Makarnayı büyük bir tencerede tuzlu kaynar suyun içinde paketin üzerinde belirtilen süre kadar haşlayın. Makarna al dente (hafif diri) olacak şekilde pişirin. Pişirme suyunu dökmeyin, çünkü pesto sosunun kıvamını ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Haşlanmış makarnayı süzün ancak biraz makarna suyunu saklayın.

Tenceredeki makarnayı tekrar alın ve hazırladığınız pesto sosuyla karıştırın. Eğer sos biraz koyu gelirse, sakladığınız makarna suyunu azar azar ekleyerek istediğiniz kıvama getirebilirsiniz.

Servis yapmadan önce üzerine rendelenmiş parmesan peyniri, taze fesleğen yaprakları ve isteğe bağlı olarak çam fıstığı veya ceviz içi serpiştirin.

Sıcak veya ılık olarak servis yapın.

Afiyet olsun!