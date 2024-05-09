Pratik ve lezzetli: Buratta peynirli domatesli makarna tarifi

Yayınlanma: 09.05.2024 - 13:37

Güncelleme: 09.05.2024 - 13:37

İtalya'nın enfes mutfağı, lezzet tutkunlarını her zaman cezbetmiştir. Bu tarifimizde, İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan makarnayı, buratta peynir ve taze domatesle bir araya getiriyoruz. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, herkesin favorisi olmaya aday. İşte, Buratta peynirli domatesli makarna tarifi...

BURATTA PEYNİRLİ DOMATESLİ MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

1 paket rigatoni makarna + 1 yemek kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak, ezilmiş

Yarım kg ev yapımı domates sosu

1 yemek kaşığı kuru fesleğen

1 çay kaşığı tütsülenmiş toz kırmızı biber

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

15 adet kurutulmuş domates

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

Üzerine:

1 adet buratta peynir

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

Taze fesleğen yaprakları

Karabiber

Yapılışı: