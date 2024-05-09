Pratik ve lezzetli: Buratta peynirli domatesli makarna tarifi

Makarnanın muhteşem dünyasıyla buratta peynirin eşsiz lezzeti buluşuyor! Basit malzemelerle hazırlanan bu tarif, sofranıza keyif dolu bir lezzet şöleni sunuyor. İşte, Buratta peynirli domatesli makarna tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 13:37
Pratik ve lezzetli: Buratta peynirli domatesli makarna tarifi
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İtalya'nın enfes mutfağı, lezzet tutkunlarını her zaman cezbetmiştir. Bu tarifimizde, İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan makarnayı, buratta peynir ve taze domatesle bir araya getiriyoruz. Hem pratik hem de lezzetli olan bu tarif, herkesin favorisi olmaya aday. İşte, Buratta peynirli domatesli makarna tarifi...

BURATTA PEYNİRLİ DOMATESLİ MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 paket rigatoni makarna + 1 yemek kaşığı tuz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 diş sarımsak, ezilmiş
  • Yarım kg ev yapımı domates sosu
  • 1 yemek kaşığı kuru fesleğen
  • 1 çay kaşığı tütsülenmiş toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 15 adet kurutulmuş domates
  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

Üzerine:

  • 1 adet buratta peynir
  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan
  • Taze fesleğen yaprakları
  • Karabiber

Yapılışı:

  1. Büyük bir tencereye 4 litre su alın, açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve makarnayı ekleyin, paketin üzerindeki talimata göre al dante (hafif diri kalacak gibi) haşlayın.
  2. Makarna haşlanırken eş zamanlı diğer ocakta büyük bir tavada zeytinyağı ve sarımsakları orta ateşte sarımsak kokusunu yağa bırakana kadar çevirin. Domates sosu, kuru fesleğen, toz kırmızı biber, karabiber, tuz ve kurutulmuş domatesi ekleyip sos koyulaşana kadar pişirin.
  3. Haşlanan makarnayı süzdürüp parmesan ile birlikte sosa ilave ederek karıştırın (bu arada ocağı kısık ateşe ayarlayın).
  4. Domatesli makarnayı servis tabağına aldıktan sonra buratta peynirini elinizle kopartarak makarnanın üzerine yerleştirin. Üzerine rendelenmiş parmesan, taze fesleğen yaprakları ve karabiber serpiştirin.

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