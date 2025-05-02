Mantarlı pilav tarifi... Dakikalar içinde sofrada!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:16

Güncelleme: 02.05.2025 - 00:16

Akşam yemeklerinde farklı lezzet arayışında olanlar için enfes mantarlı pilav tarifi... Hem doyurucu hem de pratik mantarlı pilav 15 dakika içinde sofranızda hazır olacak!

MALZEMELER

1,5 su bardağı baldo pirinç

200-250 g mantar

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 su bardağı sıcak su veya tavuk/et suyu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Pirinçleri yıkayıp ılık tuzlu suda bekletin. Ardından süzüp kenara alın.

Mantarları temizleyin ve ince ince dilimleyin. Soğanı yemeklik doğrayın.

Geniş bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını kızdırın. Soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Mantarları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Süzülmüş pirinci ekleyin, 2-3 dakika kadar kavurun.

Üzerine sıcak su veya tavuk suyunu ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyin.

Kapağını kapatın, önce yüksek ateşte 1-2 dakika kaynatın, sonra altını kısıp suyunu çekene kadar pişirin (yaklaşık 12-15 dakika).

Pilav piştikten sonra 10 dakika demlendirin.

Arzuya göre ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz.