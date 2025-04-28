Akşam yemeğine enfes bir İtalyan esintisi: Pasta Alla Norma tarifi

Yayınlanma: 28.04.2025 - 19:12

Güncelleme: 28.04.2025 - 19:12

İtalya'nın Sicilya bölgesine özgü olan Pasta Alla Norma, hem pratik yapımı hem de eşsiz lezzetiyle dünya mutfağının favori makarna tariflerinden biridir. Adını ünlü İtalyan besteci Vincenzo Bellini'nin "Norma" operasından alan bu yemek, taze patlıcan, domates sosu, ricotta peyniri ve fesleğenin mükemmel uyumuyla hazırlanır. Peki, akşam yemeğine enfes bir İtalyan esintisi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, nefis Pasta Alla Norma tarifi...

PASTA ALLA NORMA TARİFİ

Malzemeler

400 gram makarna (tercihen rigatoni, penne veya spaghetti)

2 adet orta boy patlıcan

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 diş sarımsak

400 gram rendelenmiş domates (veya hazır domates püresi)

Bir avuç taze fesleğen yaprağı

100 gram ricotta salata peyniri (veya tuzlu lor peyniri)

Tuz ve karabiber

İsteğe bağlı:

Pul biber

PASTA ALLA NORMA YAPILIŞI

Patlıcanları yıkayıp küp küp doğrayın.

Üzerlerine biraz tuz serpip 20-30 dakika kadar bir süzgeçte bekletin.

Bu işlem patlıcanların acısını alır.

Bekleyen patlıcanları kağıt havluyla kurulayın.

Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın ve patlıcanları altın rengini alana kadar kızartın.

Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Aynı tavada biraz daha zeytinyağı ekleyin ve ince doğranmış sarımsakları birkaç dakika soteleyin.

Ardından rendelenmiş domatesleri ekleyin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Sosu kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişirin.

Ocaktan almadan önce taze fesleğen yapraklarını ekleyin ve karıştırın.

Bol tuzlu kaynar suda makarnayı paket üzerindeki talimatlara göre al dente (dişe gelir) kıvamda haşlayın.

Süzdükten sonra birkaç kaşık makarna suyunu ayırın.

Haşlanmış makarnayı domates sosunun içine alın.

Kızarmış patlıcanları ekleyin ve güzelce karıştırın.

Gerekirse biraz ayırdığınız makarna suyundan ekleyerek kıvamı ayarlayın.

Servis tabağına aldığınız makarnanın üzerine rendelenmiş ricotta salata peyniri serpin.

Üzerine birkaç taze fesleğen yaprağı ile süsleyin.

İsteğe göre üzerine hafifçe pul biber serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!