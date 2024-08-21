Mantının Asya versiyonu: Buharda buuz tarifi

Yayınlanma: 21.08.2024 - 21:03

Güncelleme: 21.08.2024 - 21:03

Asya mutfağı, zengin kültürel mirası ve sade, ama lezzetli yemekleriyle tanınır. Bu mutfakta, her bir yemeğin kendine has bir hikayesi ve anlamı vardır. Özellikle Türk halkının yüzyıllardır severek tükettiği Buuz, bu buharda pişirilmiş mantılar, doyurucu ve lezzetli bir Asya klasiğidir. İşte, Buharda buuz tarifi...

BUUZ TARİFİ

Malzemeler

500 gr kıyma (tercihen kuzu veya dana)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı soya sosu

2 su bardağı un

1 su bardağı su (hamur için)

Yapılışı: