Mantının Asya versiyonu: Buharda buuz tarifi
Asya’nın kalbinden gelen, Moğol mutfağının az bilinen lezzeti Buuz, nefis dolgusu ve buharda pişirme tekniğiyle unutulmaz bir tat deneyimi sunuyor. İşte, Buharda buuz tarifi...
Asya mutfağı, zengin kültürel mirası ve sade, ama lezzetli yemekleriyle tanınır. Bu mutfakta, her bir yemeğin kendine has bir hikayesi ve anlamı vardır. Özellikle Türk halkının yüzyıllardır severek tükettiği Buuz, bu buharda pişirilmiş mantılar, doyurucu ve lezzetli bir Asya klasiğidir. İşte, Buharda buuz tarifi...
BUUZ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr kıyma (tercihen kuzu veya dana)
- 1 büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı soya sosu
- 2 su bardağı un
- 1 su bardağı su (hamur için)
Yapılışı:
- Unu geniş bir kaba alın ve yavaşça suyu ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru bir kenara alın ve üzerini nemli bir bezle örtüp 15 dakika dinlendirin.
- Kıymayı, doğranmış soğanı, ezilmiş sarımsağı, karabiberi, kimyonu, tuzu ve soya sosunu bir kapta iyice karıştırın. Tüm malzemelerin eşit dağıldığından emin olun.
- Hamuru küçük parçalara ayırın ve her bir parçayı yuvarlayarak küçük daireler elde edin. Bu dairelerin ortasına hazırladığınız iç harçtan bir kaşık koyun ve hamurun kenarlarını yukarı doğru toplayarak mantı şekli verin.
- Hazırladığınız mantıları buharda pişirme aparatına yerleştirin ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca buharda pişirin. Mantıların pişip pişmediğini kontrol etmek için bir tanesini açabilirsiniz; hamurun yumuşak ve iç harcın pişmiş olması gerekmektedir.
- Buuz’ları sıcak olarak, yanında soya sosu veya sirke ile servis edin.
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