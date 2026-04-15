Mardin mutfağından sofralarınıza gelen bahar lezzeti: Firkiye tarifi

Mardin mutfağının en özel yemeklerinden biri olan firkiye, baharın habercisi taze çağla ile hazırlanan eşsiz bir lezzettir. Kuzu ya da dana etiyle pişirilen bu geleneksel yemek, hafif ekşimsi tadı ve zeytinyağı ile dengelenmiş aromasıyla dikkat çeker. Kısa süreli çağla sezonunda yapılan firkiye, hem besleyici hem de farklı bir yemek denemek isteyenler için ideal bir alternatiftir. İşte, enfes firkiye tarifi...

FİRKİYE TARİFİ

Malzemeler:

200 gram dana kuşbaşı et

200 gram çağla

1 adet kabak

1 adet soğan

2 dal taze soğan

1 tutam maydanoz

2 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Püf noktası:

Çağlaları doğradıktan sonra bekletmeden pişirmeye eklemek, renklerinin kararmasını önler ve yemeğin görünümünü daha iştah açıcı hale getirir.

FİRKİYE YAPILIŞI

Zeytinyağını tencereye alıp dana etini ekleyin ve kavurmaya başlayın.

Doğranmış soğanı ekleyip etle birlikte kavurun.

Çağlaları ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın ve tencereye ekleyin.

Doğranmış taze soğanları da ilave edin.

Tuzunu ekleyip üzerini geçecek kadar su koyun.

Kısık ateşte pişirmeye bırakın.

Pişmeye yakın doğranmış kabağı ekleyin.

Tüm malzemeler yumuşayınca ocaktan alın.

Üzerine doğranmış maydanoz serpip servis edin.

Afiyet olsun!