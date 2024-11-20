MasterChef Fettucini Alfredo nasıl yapılır? Şefinden enfes Fettucini Alfredo tarifi...

Yayınlanma: 20.11.2024 - 12:27

Güncelleme: 20.11.2024 - 12:27

Fettucini Alfredo, dünya mutfağının en sevilen İtalyan yemeklerinden biridir. Basit ama etkileyici bir tarif olan Fettucini Alfredo, kremalı ve tereyağlı sosu sayesinde her damak zevkine hitap eder. Bu özel yemek, İtalyan mutfağının zarafetini ve lezzetini bir tabakta sunar. Peki, MasterChef Fettucini Alfredo nasıl yapılır? İşte, şefinden enfes Fettucini Alfredo tarifi...

FETTUCINI ALFREDO TARİFİ

Malzemeler:

400 gram Fettucini makarna

3 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak (isteğe bağlı, rendelenmiş)

1 su bardağı krema

1,5 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)

1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi (isteğe bağlı)

Taze maydanoz (süsleme için)

FETTUCINI ALFREDO YAPILIŞI

Geniş bir tencereye su doldurun, bolca tuz ekleyerek kaynamaya bırakın.

Fettucini makarnayı kaynar suya atarak paketin üzerindeki süreye uygun şekilde al dente kıvamında haşlayın.

Haşlanan makarnayı süzün, ancak yaklaşık 1 su bardağı kadar makarna suyunu ayırmayı unutmayın.

Geniş bir tavada tereyağını eritin. İsteğe bağlı olarak ince rendelenmiş sarımsağı ekleyerek hafifçe kavurun.

Üzerine kremayı ilave ederek kısık ateşte ısıtın ve sürekli karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Rendelenmiş parmesan peynirini ekleyin ve karıştırarak sosun kıvam almasını sağlayın.

Peynir tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve muskat cevizi ile sosu tatlandırın.

Haşlanmış Fettucini makarnayı hazırladığınız sosa ekleyin.

Makarna suyundan bir miktar ekleyerek sosun kıvamını ayarlayın.

Fettucini Alfredo’yu sıcak bir şekilde servis tabaklarına alın.

Üzerine taze kıyılmış maydanoz serpiştirin ve dilerseniz ekstra parmesan peyniri rendesi ekleyin.

Afiyet olsun!