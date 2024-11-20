Mersin'in köpüklü lezzeti: Kerebiç tarifi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 10:53

Güncelleme: 20.11.2024 - 10:53

Kerebiç, Mersin mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olarak öne çıkar. Yumuşacık hamuru, aromatik iç dolgusu ve üzerini süsleyen köpük kremasıyla tatlı severleri mest eder.

Hamur Malzemeleri

250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı irmik

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

İç Dolgusu:

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığı

1 yemek kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı)

Köpük Kreması:

1 tatlı kaşığı çöven otu (aktarlardan temin edilebilir)

1 litre su

2 su bardağı toz şeker

Yapılışı

Hamur Hazırlığı:

Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri ve irmiği bir kaba alarak karıştırın. Kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

İç Harcı Hazırlama:

Ceviz veya Antep fıstığını tarçınla karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Şekil Verme:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Ortasını açıp iç harcı yerleştirin ve kapatın. Özel kerebiç kalıbıyla şekil verip yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Pişirme:

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Köpük Kreması:

Çöven otunu 1 litre suda 4-5 saat kaynatın. Süzüp suyunu bir kaba alın. Üzerine toz şekeri ekleyip mikserle beyaz ve köpük kıvamına gelene kadar çırpın.

Servis:

Fırından çıkan kerebiçleri köpük kremasıyla buluşturun. Üzerine isteğe bağlı olarak Antep fıstığı serpebilirsiniz.