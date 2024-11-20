Mersin'in köpüklü lezzeti: Kerebiç tarifi
Kerebiç, özellikle Mersin mutfağıyla özdeşleşmiş, Ortadoğu esintileri taşıyan nefis bir tatlıdır. Ramazan aylarında sıkça tüketilen bu özel tatlı, benzersiz köpük kreması ve iç dolgusuyla fark yaratır. İşte evde kolayca yapabileceğiniz geleneksel kerebiç tarifi...
Kerebiç, Mersin mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olarak öne çıkar. Yumuşacık hamuru, aromatik iç dolgusu ve üzerini süsleyen köpük kremasıyla tatlı severleri mest eder.
Hamur Malzemeleri
- 250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağı irmik
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un
İç Dolgusu:
- 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz veya Antep fıstığı
- 1 yemek kaşığı toz tarçın (isteğe bağlı)
- Köpük Kreması:
- 1 tatlı kaşığı çöven otu (aktarlardan temin edilebilir)
- 1 litre su
- 2 su bardağı toz şeker
Yapılışı
Hamur Hazırlığı:
Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri ve irmiği bir kaba alarak karıştırın. Kabartma tozu ve azar azar un ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
İç Harcı Hazırlama:
Ceviz veya Antep fıstığını tarçınla karıştırarak iç harcı hazırlayın.
Şekil Verme:
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Ortasını açıp iç harcı yerleştirin ve kapatın. Özel kerebiç kalıbıyla şekil verip yağlı kağıt serili tepsiye dizin.
Pişirme:
Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.
Köpük Kreması:
Çöven otunu 1 litre suda 4-5 saat kaynatın. Süzüp suyunu bir kaba alın. Üzerine toz şekeri ekleyip mikserle beyaz ve köpük kıvamına gelene kadar çırpın.
Servis:
Fırından çıkan kerebiçleri köpük kremasıyla buluşturun. Üzerine isteğe bağlı olarak Antep fıstığı serpebilirsiniz.
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