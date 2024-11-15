Türk mutfağının tarihi lezzeti: Tavuklu Sultan Kebabı tarifi
Türk mutfağının gözde tariflerinden Tavuklu Sultan Kebabı, özel sunumuyla sofralarınıza şıklık katacak. İşte, Tavuklu Sultan Kebabı tarifi...
Türk mutfağının zenginliği saymakla bitmez. Tavuklu Sultan Kebabı, hem pratikliği hem de lezzetiyle öne çıkan bir yemek. İşte, Tavuklu Sultan Kebabı tarifi...
TAVUKLU SULTAN KEBABI TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yufka
- 2 adet tavuk göğsü (kuşbaşı muhafaza edilir)
- 1 yemek kaşığı Soğan
- 1 adet kuru soğan (küçük yerleştirerek)
- 1 çay bardağı
- 1 adet havuç (rendelenmiş)
- 1 adet tatlı saklama domates salçası
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Beşamel Sos İçin:
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- 2 su bardağı süt
- Bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Tavayı bulundurun, belleğini eritin ve soğanları pembeleşene kadar kavurun. Tavukların suyunun suyuna kadar miktarı azalır. Havuç, yaprak ve salçayı ilave edin. Baharatlarla tatlandırıp ocaktan alın.
- Tereyağını eritin, unu ekleme kokusu çıkana kadar kavurun. Sütün birleştirilmesi sürekli olarak karıştırılır. Sos koyulaşınca ocaktan alın.
- Yufkaları dört parçaya bölün, onu bir parçayı küçük kaselere yerleştirin. İç harcı yufkaların içine paylaştırın.
- Beşamel sosu iç harcın üzerine dökülme ve kaşar peyniri serpin. 180 derecelik üretimlerin üzeri kızarıncaya kadar devam eder.
- Sıcak servis yaparak sofranızı şölene dönüştürün!
Etiketler: #tarif #Türk mutfağı #tavuklu sultan kebabı
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