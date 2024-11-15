Türk mutfağının tarihi lezzeti: Tavuklu Sultan Kebabı tarifi

Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:36

Güncelleme: 15.11.2024 - 14:36

Türk mutfağının zenginliği saymakla bitmez. Tavuklu Sultan Kebabı, hem pratikliği hem de lezzetiyle öne çıkan bir yemek. İşte, Tavuklu Sultan Kebabı tarifi...

TAVUKLU SULTAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler

2 adet yufka

2 adet tavuk göğsü (kuşbaşı muhafaza edilir)

1 yemek kaşığı Soğan

1 adet kuru soğan (küçük yerleştirerek)

1 çay bardağı

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet tatlı saklama domates salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağ

2 su bardağı süt

Bir tutam muskat rendesi (isteğe bağlı)

Yapılışı: