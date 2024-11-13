Ustasından kütür kütür havuç turşusu tarifi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 15:17

Güncelleme: 13.11.2024 - 15:17

Havuç turşusu, sofraları renklendiren ve her yemekte aranan pratik ve lezzetli bir turşu çeşididir. Renkli görüntüsü ve iştah açıcı tadıyla hem yemeklerin yanına yakışır hem de sağlık açısından faydalıdır. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz havuç turşusu tarifi...

Malzemeler

500 gram havuç

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı üzüm sirkesi

3-4 su bardağı içme suyu

1 çay kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı pul biber veya birkaç dal maydanoz (isteğe bağlı)

Yapılışı

Havuçları hazırlayın: Havuçları yıkayıp kabuklarını soyun. Ardından parmak kalınlığında, eşit boyutlarda doğrayın.

Turşu kavanozunu hazırlayın: Kavanozun dibine birkaç diş sarımsak koyun. Üzerine doğranmış havuçları ekleyin.

Turşu suyu hazırlayın: Bir kapta kaya tuzu, şeker, üzüm sirkesi ve içme suyunu karıştırın. İyice eriyene kadar karıştırın.

Kavanoza dökün: Hazırladığınız turşu suyunu havuçların üzerine dökün. Üzerine limon tuzu eklemek isterseniz ekleyin.

Kapağını sıkıca kapatın: Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve serin, karanlık bir yerde 7-10 gün kadar bekletin.