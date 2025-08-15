Masterchef şeflerinin gözde lezzeti: Keşkek tarifi

Anadolu’nun köklü yemek kültüründe özel bir yere sahip olan keşkek, hem doyurucu hem de besleyici bir ana yemek. Yarma buğday, et ve tereyağının mükemmel uyumuyla ortaya çıkan bu yemek, özellikle kalabalık sofralarda birlik ve bereketin simgesi. İşte geleneksel usulde hazırlanmış, denenmiş tam ölçülü keşkek tarifi…
KEŞKEK TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg aşurelik bütün buğday
- 1 su bardağı nohut
- 800 gram et (tavuk eti koyarsanız 3 adet but)
- Tuz
Sosu için;
- Tereyağı
- Salça
Yapılış
- Çömleğin en altına eti yerleştirin.
- Üzerine yıkamış olduğunuz nohut, buğdayı ve 1 çorba kaşığı tuzu ekleyin.
- Hazırladığımız malzemenin üzerini 10-15 cm geçecek kadar suyu ekleyin.
- Çömleği odun fırınına (ekmek fırını) akşamdan koyulur ve sabaha kadar fırında bekletilir.
- Fırından alınan keşkek büyük tahta kaşık yardımı ile iyice ezilir (tavuk koymuşsanız kemiklerini almayı unutmayın :) )
- Tabaklara alındıktan sonra üzerine salçalı sos dökülerek servis yapılır.