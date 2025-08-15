Masterchef şeflerinin gözde lezzeti: Keşkek tarifi

Anadolu’nun köklü yemek kültüründe özel bir yere sahip olan keşkek, hem doyurucu hem de besleyici bir ana yemek. Yarma buğday, et ve tereyağının mükemmel uyumuyla ortaya çıkan bu yemek, özellikle kalabalık sofralarda birlik ve bereketin simgesi. İşte geleneksel usulde hazırlanmış, denenmiş tam ölçülü keşkek tarifi…

KEŞKEK TARİFİ

Malzemeler

1 kg aşurelik bütün buğday

1 su bardağı nohut

800 gram et (tavuk eti koyarsanız 3 adet but)

Tuz

Sosu için;

Tereyağı

Salça

Yapılış