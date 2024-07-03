Yayınlanma: 03.07.2024 - 22:46

Güncelleme: 03.07.2024 - 22:46

MasterChef 2024 düellolar başladı. Her bölümü başka tariflerle ekrana gelen yarışmada dünya lezzetlerine de sıklıkla yer veriliyor. Bu akşam ise Fransız soğan çorbası yapılması istendi. Peki, MasterChef soğan çorbası nasıl yapılır?

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

6 büyük soğan (ince dilimlenmiş)

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı un

8 su bardağı et suyu (veya tavuk suyu)

1 su bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)

1 adet defne yaprağı

1 dal taze kekik (veya 1 çay kaşığı kuru kekik)

1 adet baget ekmeği (dilimlenmiş)

2 su bardağı rendelenmiş Gruyère peyniri (veya Parmesan)

Hazırlık

Soğanları Karamelize Edin:

Büyük bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını ekleyin. Orta ateşte ısıtın.

İnce dilimlenmiş soğanları ekleyin ve karıştırarak pişirin.

Şeker, tuz ve karabiber ekleyin. Soğanlar yumuşayıp kahverengileşene kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Sık sık karıştırarak soğanların yanmamasını sağlayın.

Sarımsak ve Un Ekleyin:

Ezilmiş sarımsağı ekleyin ve bir dakika daha pişirin.

Unu ekleyin ve karıştırarak 2-3 dakika pişirin. Unun çiğ kokusu gidene kadar pişmesi önemlidir.

Sıvı Malzemeler Ekleyin:

Beyaz şarabı ekleyin ve alkolün buharlaşması için birkaç dakika pişirin.

Et suyu veya tavuk suyu, defne yaprağı ve kekiği ekleyin. Kaynamaya bırakın, ardından ateşi kısın ve çorbayı yaklaşık 30 dakika kadar kaynatın. Bu süre zarfında çorbanın lezzetlerinin birleşmesi sağlanacaktır.

Ekmek ve Peynir Hazırlayın

Baget ekmeğini dilimleyin ve fırında veya tost makinesinde hafifçe kızartın.

Fırını 200 dereceye ısıtın.

Çorbayı Fırında Tamamlayın:

Çorbayı fırına dayanıklı kaselere paylaştırın.

Her kasenin üzerine bir dilim kızarmış ekmek yerleştirin ve bolca rendelenmiş Gruyère peyniri serpin.

Kaseleri fırına yerleştirin ve peynir eriyip altın rengini alana kadar, yaklaşık 10 dakika pişirin.

Servis

Çorbaları dikkatlice fırından çıkarın ve sıcak olarak servis edin.