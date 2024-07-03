İtalyan mantısı gnocchi tarifi

Yayınlanma: 03.07.2024 - 17:34

Güncelleme: 03.07.2024 - 17:34

Gnocchi, İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Küçük patatesli hamur topları şeklinde hazırlanan gnocchi, çeşitli soslarla servis edilerek mükemmel bir ana yemek olarak sunulabilir. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarif ile gnocchi'nin lezzetini keşfedin.

Malzemeler

Gnocchi İçin:

1 kg patates (tercihen nişasta oranı yüksek olanlar)

1 su bardağı un (gerektikçe ekleyin)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Sos İçin (Domates Sosu Önerisi):

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet soğan (ince doğranmış)

4 adet olgun domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı şeker

Taze fesleğen yaprakları (süslemek için)

Rendelenmiş Parmesan peyniri (servis için)

Hazırlık Aşaması

Patateslerin Hazırlanması:

Patatesleri kabukları ile birlikte haşlayın. Haşlandıktan sonra suyunu süzün ve kabuklarını soyun.

Sıcakken patatesleri ezerek pürüzsüz bir püre haline getirin. Patateslerin iyice soğumasını bekleyin.

Hamurun Hazırlanması:

Soğuyan patates püresine unu, tuzu ve yumurtayı ekleyin. Hamur ele yapışmayacak, ancak çok sert olmayacak şekilde yoğurun. Gerekirse un miktarını artırabilirsiniz.

Hamuru tezgaha alarak birkaç parçaya bölün. Her bir parçayı unlanmış tezgahta uzun ince rulolar haline getirin.

Gnocchi'nin Şekillendirilmesi:

Ruloları yaklaşık 2 cm uzunluğunda küçük parçalara kesin. Her bir parçayı çatalla hafifçe bastırarak klasik gnocchi şekli verin.

Şekillendirdiğiniz gnocchileri unlanmış bir tepsiye dizin ve biraz dinlendirin.

Gnocchi'nin Pişirilmesi:

Büyük bir tencerede bol tuzlu su kaynatın. Gnocchileri kaynar suya atın ve suyun yüzeyine çıkana kadar pişirin. Yüzeye çıkan gnocchileri kevgirle alarak süzün.

Sosun Hazırlanması:

Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Sarımsak ve soğanı ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Rendelenmiş domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Tuz, karabiber ve şekeri ekleyerek karıştırın.

Sosu kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Pişen sosu gnocchi ile karıştırarak harmanlayın.

Servis

Gnocchiyi tabaklara alın. Üzerine taze fesleğen yaprakları ve rendelenmiş Parmesan peyniri serpin. Sıcak olarak servis yapın.