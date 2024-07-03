Serinletici ve hafif: Soğuk baklava tarifi

Yayınlanma: 03.07.2024 - 22:06

Güncelleme: 03.07.2024 - 22:06

Soğuk baklava, klasik baklavanın ferahlatıcı ve modern bir yorumudur. Yaz aylarında serinlemek ve tatlı ihtiyacınızı karşılamak için ideal bir tatlıdır. İşte adım adım soğuk baklava tarifi...

Malzemeler

Baklava için:

1 paket baklavalık yufka (500 gram)

250 gram tereyağı (eritilmiş)

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

Şerbet için:

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için:

1 su bardağı süt

1 paket süt kreması (200 ml)

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı (süsleme için)

Hazırlık

Şerbetin Hazırlanması:

Toz şeker ve suyu bir tencereye alın, kaynatın. Kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Şerbet tamamen soğuduktan sonra içine sütü ekleyin ve karıştırın.

Baklavanın Hazırlanması:

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Bir fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın.

Baklavalık yufkaları tepsinin boyutuna göre kesin. İlk yufkayı tepsiye serin ve üzerini eritilmiş tereyağı ile yağlayın. Bu işlemi yufkaların yarısı bitene kadar tekrarlayın.

Yufkaların yarısına geldiğinizde, ince çekilmiş ceviz içini eşit bir şekilde serpin.

Kalan yufkaları da aynı şekilde, her birini tereyağı ile yağlayarak tepsiye dizin.

En üst katmanı da tereyağı ile yağladıktan sonra, baklavayı dilimleyin.

Pişirme:

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında, baklavanın üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün ve şerbeti çekmesi için bir süre bekleyin.

Üzeri İçin Karışım:

Süt ve kremayı bir kapta karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı, soğumuş baklavanın üzerine dökün.

Baklavanın üzerine kakao serpin ve toz antep fıstığı ile süsleyin.

Soğutma

Hazırladığınız soğuk baklavayı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin. Bu sayede sütlü ve kremalı karışım baklavaya iyice işleyerek lezzetini artıracaktır.