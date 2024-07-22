Masterchef yüksük çorbası tarifi! Yüksük çorbası nasıl yapılır, püf noktaları neler? Şefleri aratmayacak yüksük çorbası tarifi...

Yayınlanma: 22.07.2024 - 10:31

Güncelleme: 22.07.2024 - 10:31

MasterChef 2024 düelloları başladı. Her bölümde farklı tariflerle ekrana gelen yarışmada, geleneksel lezzetlere de sıkça yer veriliyor. Bu akşam ise yarışmacılardan iştah kabartan yüksük çorbası yapılması istendi. Yarışmacılar, bu zorlu görevi en iyi şekilde yerine getirmek ve jüriyi etkilemek için tüm hünerlerini sergilediler. Peki, yüksük çorbası nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte, şefleri aratmayacak yüksük çorbası tarifi...

YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı dondurulmuş mantı

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YÜKSÜK ÇORBASI YAPILIŞI

Yüksük çorbası için ilk olarak yağları tencereye alıp eritin.

Salçayı ve naneyi ekleyip kavurun.

Salça da kavrulunca 1 lt kadar kaynar su ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayınca önce nohutları ilave edin.

Hemen ardından mantıyı ve baharatları ilave edin.

Mantı dilediğiniz yumuşaklığa gelene kadar 10-15 dakika bu şekilde pişirin.

Mantılar pişince yüksük çorbasını sıcak olarak servis edin.

Afiyetler olsun!

Yüksük çorbası tarifinin püf noktası:

Mantıları dondurulmuş olarak hazır almak yerine evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Nohutları kendiniz haşlayabileceğiniz gibi, haşlanmış olarak hazır da alabilirsiniz. Tarifi et suyuyla da pişirebilirsiniz.