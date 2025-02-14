Mayhoş tadıyla damak çatlatan enfes lezzet: Vişneli brownie tarifi

Vişneli brownie, hem yoğun çikolata tadı hem de vişnenin hafif ekşiliği ile mükemmel bir uyum yakalayan özel bir tatlıdır. Peki, mayhoş tadıyla damak çatlatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes vişneli brownie tarifi...

Mayhoş tadıyla damak çatlatan enfes lezzet: Vişneli brownie tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:39

Brownie, yoğun çikolata lezzetiyle tatlı severlerin vazgeçilmezlerinden biri. Ancak bu tarife eklenen ekşi vişneler, tatlıya bambaşka bir boyut kazandırıyor. Dışı hafif kıtır, içi ise yumuşacık ve nemli olan vişneli brownie, çay saatlerinden özel davetlere kadar her anı lezzet şölenine dönüştürebilir. Peki, mayhoş tadıyla damak çatlatan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes vişneli brownie tarifi...

VİŞNELİ BROWNIE TARİFİ

Malzemeler:

200 gram bitter çikolata

150 gram tereyağı

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı vişne (çekirdekleri çıkarılmış)

VİŞNELİ BROWNIE YAPILIŞI

Küçük bir tencereye tereyağını koyun ve kısık ateşte eritin.

Üzerine doğranmış bitter çikolatayı ekleyerek sürekli karıştırın.

Çikolata tamamen eridikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bir karıştırma kabına yumurtaları ve şekeri alın.

Mikserle köpük köpük olana kadar çırpın.

Üzerine erittiğiniz çikolatalı karışımı ekleyin ve tekrar karıştırın.

Un, kakao, vanilin ve tuzu eleyerek karışıma ekleyin.

Spatula veya mikserin düşük devriyle homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Çekirdekleri çıkarılmış vişneleri hamurun içine ilave edin ve hafifçe karıştırın.

Hazırladığınız harcı yağlı kağıt serili kare ya da dikdörtgen bir fırın kabına dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Kürdan testi yaparak içinin çok kuru olmamasına dikkat edin.

Brownie tamamen soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Üzerine pudra şekeri serpebilir veya vanilyalı dondurma ile sunabilirsiniz.

Afiyet olsun! 


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