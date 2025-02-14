Meksika mutfağının bilinmeyen lezzet bombası: Chimichanga Tarifi
Meksika mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan chimichanga, çıtır çıtır kızarmış tortillaların içini dolduran nefis malzemelerle damakları şenlendiriyor. Hem pratik hem de lezzet dolu bu tarifi evde kolayca yapabilirsiniz!
Meksika ve Tex-Mex mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan chimichanga, aslında bir çeşit kızarmış burritodur. İç harcında genellikle baharatlı et, peynir ve fasulye bulunur, ardından çıtır çıtır olması için derin yağda kızartılır veya fırında pişirilir.
CHIMICHANGA TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet büyük un tortillası
- 300 gram dana veya tavuk eti (küp doğranmış veya didiklenmiş)
- 1 su bardağı haşlanmış fasulye (isteğe bağlı)
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya cheddar peyniri
- 1 adet soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 adet domates (küçük doğranmış)
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
Kızartmak İçin:
- 1 su bardağı sıvı yağ
Servis İçin:
- Ekşi krema veya süzme yoğurt
- Guacamole (avokado ezmesi)
- Salsa sos
- Lime (yeşil limon) dilimleri
Yapılış
- Tavaya sıvı yağı ekleyip doğranmış soğanı ve sarımsağı soteleyin.
- Etleri ekleyerek yüksek ateşte güzelce kavurun.
- Domatesleri ve baharatları ilave ederek birkaç dakika daha pişirin.
- Fasulyeleri ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
- Büyük bir düz yüzeyde un tortillasını açın.
- İç harcı eşit miktarda paylaştırarak ortasına koyun.
- Üzerine rendelenmiş peyniri ekleyin.
- Kenarlarını içe kıvırarak rulo şeklinde sıkıca sarın.
- Tavada bolca sıvı yağı kızdırın.
- Hazırladığınız ruloları altın rengi olana kadar 2-3 dakika boyunca kızartın.
- Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.
- Alternatif Pişirme Yöntemi: Daha sağlıklı bir seçenek için fırında 180°C’de yaklaşık 15-20 dakika üzeri kızarana kadar pişirebilirsiniz.
- Chimichanga’ları sıcak servis edin.
- Yanında ekşi krema, guacamole ve salsa sos ile lezzetini artırabilirsiniz.
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