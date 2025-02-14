Meksika mutfağının bilinmeyen lezzet bombası: Chimichanga Tarifi

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:40

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:40

Meksika ve Tex-Mex mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan chimichanga, aslında bir çeşit kızarmış burritodur. İç harcında genellikle baharatlı et, peynir ve fasulye bulunur, ardından çıtır çıtır olması için derin yağda kızartılır veya fırında pişirilir.

CHIMICHANGA TARİFİ

Malzemeler:

4 adet büyük un tortillası

300 gram dana veya tavuk eti (küp doğranmış veya didiklenmiş)

1 su bardağı haşlanmış fasulye (isteğe bağlı)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya cheddar peyniri

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 adet domates (küçük doğranmış)

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kızartmak İçin:

1 su bardağı sıvı yağ

Servis İçin:

Ekşi krema veya süzme yoğurt

Guacamole (avokado ezmesi)

Salsa sos

Lime (yeşil limon) dilimleri

Yapılış