Alman mutfağının sokak lezzeti: Currywurst tarifi

Yayınlanma: 14.02.2025 - 14:24

Güncelleme: 14.02.2025 - 14:24

Almanya'nın sokak lezzetleri denildiğinde akla ilk gelen tatlardan biri olan Currywurst , köri baharatı ve domates sosunun enfes uykusuyla hazırlanmasıyla. Berlin'de ortaya çıkan bu lezzet, özellikle hızlı ve doyurucu bir yemek arayanların favorisi haline geldi. Yıllık çıtır patates kızartmasıyla servis edilen Currywurst, evde de oldukça pratik bir şekilde yapılabilir.

CURRYWURST TARİFİ

Malzemeler

4 adet sosis

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı domates püresi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 adet tatlı kaşığı sirke (elma veya beyaz sirke)

1 tatlı kaşığı Worcestershire sosu

1 tatlı kullanımı tatlı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı köri baharatı

1 çay kaşığı hardal

Tuz ve karabiber (damak zevkine göre ayarlanabilir)

Servis için patates kızartması (isteğe bağlı)

Yapılış