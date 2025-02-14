Alman mutfağının sokak lezzeti: Currywurst tarifi
Alman mutfağının en popüler sokak lezzetlerinden biri olan Currywurst, baharat sosuyla damakları şenlendiriyor! Evde kolayca yapılabilecek bu tarif, özellikle atıştırmalıklar veya ana yemek olarak keyifle tüketilebilecek bir seçenek sunuyor. İşte, Almanya'nın ikonik lezzeti Currywurst tarifi!
Almanya'nın sokak lezzetleri denildiğinde akla ilk gelen tatlardan biri olan Currywurst , köri baharatı ve domates sosunun enfes uykusuyla hazırlanmasıyla. Berlin'de ortaya çıkan bu lezzet, özellikle hızlı ve doyurucu bir yemek arayanların favorisi haline geldi. Yıllık çıtır patates kızartmasıyla servis edilen Currywurst, evde de oldukça pratik bir şekilde yapılabilir.
CURRYWURST TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet sosis
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 su bardağı domates püresi
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 adet tatlı kaşığı sirke (elma veya beyaz sirke)
- 1 tatlı kaşığı Worcestershire sosu
- 1 tatlı kullanımı tatlı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı köri baharatı
- 1 çay kaşığı hardal
- Tuz ve karabiber (damak zevkine göre ayarlanabilir)
- Servis için patates kızartması (isteğe bağlı)
Yapılış
- Tercih ettiğiniz sosisleri kaynatın, yaklaşık 5-7 dakika haşlayın .
- Haşlanan sosisleri süzüp bir kenara alın.
- Bir tavada az miktarda sıvı yağ içeren sosisleri ekleyin Her tarafının güzelce kızarmasını sağlayın.
- Bir tavaya domates ezmesi ve salçayı ekleyerek karıştırın..
- Toz şeker, sirke, Worcestershire sosu, tatlı toz biber, köri baharatı, hardal, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Sos kıvamı alana kadar 5-7 dakika kadar karıştırın .
- Kızaran sosisleri keskin bir bıçakla dilimleyerek küçük parçalara ayırın.
- Üzerine hazırladığınız köri sosunu gezdirin .
- Çıtır patates kızartmasıyla servis edin, ancak tercihinize göre ekmekle de sunabilirsiniz.
- Üzerine ekstra köri baharatı serpiştirerek lezzetini artırabilirsiniz.
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