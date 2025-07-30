Meksika esintisi sofralarda: Masterchef karidesli taco tarifi...

Geleneksel Meksika mutfağının vazgeçilmezlerinden taco, son yıllarda dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de oldukça popüler hale geldi. Özellikle hafif ve sağlıklı tarif arayanların tercihi haline gelen karidesli taco, deniz ürünleriyle yapılan pratik ve aromatik bir alternatif sunuyor. İşte acılı, limonlu ve bol sebzeli karidesli taco tarifi…

MALZEMELER

Karides için:

300 gram ayıklanmış karides (orta boy)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım tatlı kaşığı kimyon

Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yarım limon suyu

Tuz, karabiber

Taco dolgusu için:

1 adet kırmızı lahana (ince doğranmış)

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet avokado (doğranmış)

Birkaç dal taze kişniş veya maydanoz

4-6 adet küçük tortilla ekmeği

Sos için (isteğe bağlı):

3 yemek kaşığı yoğurt veya süzme yoğurt

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı rendelenmiş sarımsak

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Karidesleri zeytinyağı, sarımsak, baharatlar ve limon suyuyla karıştırarak 10-15 dakika marine edin.

Geniş bir tavayı ısıtın ve karidesleri 2-3 dakika kadar soteleyin. Renkleri pembeleşip kıvrıldığında ocaktan alın.

Lahana ve havucu ince doğrayın, avokadoyu küp küp kesin. Dilerseniz sebzeleri limon suyu ve az zeytinyağı ile harmanlayarak daha da ferah bir tat elde edebilirsiniz.

Yoğurt, limon suyu, rendelenmiş sarımsak ve tuzu karıştırarak hafif ve ferahlatıcı bir sos elde edin.

Tortilla ekmeklerini hafifçe ısıtın. İçine önce sebzeleri, ardından karidesleri koyun. Üzerine avokado dilimleri ve yoğurtlu sosu ekleyin. Kişniş veya maydanozla süsleyin.