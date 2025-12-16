Meksika mutfağından içinizi ısıtan nefis lezzet: MasterChef Sopa Azteca tarifi

Kökeni Orta Meksika’ya dayanan Sopa Azteca (diğer adıyla Tortilla Soup), adını Aztek uygarlığından alır. Bu leziz çorba; sade malzemelerle hazırlanmasına rağmen derin ve karakteristik bir lezzet sunar. Peki, Meksika mutfağından içinizi ısıtan bu nefis lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef Sopa Azteca tarifi...

SOPA AZTECA TARİFİ

Malzemeler (4 Kişilik)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

4 adet olgun domates (rendelenmiş veya robottan çekilmiş)

1 adet kuru acı biber veya 1 çay kaşığı pul biber

4 su bardağı tavuk suyu

Tuz (damak zevkine göre)

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

Servis için (klasik sunum):

2 adet mısır tortillası (ince şeritler halinde kesilip kızartılmış)

1 adet avokado (küp doğranmış)

100 gram beyaz peynir veya queso fresco

1 adet lime (veya limon)

Taze kişniş veya maydanoz

SOPA AZTECA YAPILIŞI

Tencerede yağı ısıtın.

Soğanları ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.

Sarımsağı ekleyip kısa süre çevirin.

Rendelenmiş domatesleri ve acı biberi ekleyin.

Sos kıvam alana kadar 8–10 dakika pişirin.

Tavuk suyunu, kimyonu, karabiberi ve tuzu ekleyin.

Kısık ateşte 15 dakika kaynamaya bırakın.

Çorbayı kaselere alın.

Üzerine kızarmış tortilla şeritleri, avokado, peynir ve yeşillik ekleyin.

Servis sırasında lime suyu sıkın.

Afiyet olsun!