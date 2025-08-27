Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meksika mutfağının enfes lezzeti: Elote tarifi

Meksika mutfağının enfes lezzeti: Elote tarifi

27.08.2025 23:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meksika mutfağının enfes lezzeti: Elote tarifi

Meksika sokaklarının vazgeçilmez lezzeti elote, közlenmiş mısırın peynir ve baharatla buluşmuş hali.

Meksika’da özellikle akşam saatlerinde sokaklarda satılan elote, közde pişirilmiş mısırın üzerine sürülen krema, peynir ve baharatlarla eşsiz bir tat sunuyor. Basit ama etkileyici bu tarif, 5 çayı sofralarında bile farklı bir alternatif olabilir.

ELOTE TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 adet mısır koçanı
  • 3 yemek kaşığı mayonez
  • 2 yemek kaşığı ekşi krema
  • 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir (queso fresco veya lor)
  • Toz kırmızı biber, tuz
  • 1 limon

Yapılış:

  1. Mısırları közleyin veya fırında kızartın.
  2. Mayonez ve ekşi kremayı karıştırın, mısırlara sürün.
  3. Üzerine peynir ve kırmızı biber serpin.
  4. Yanında limon dilimleriyle servis edin.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #tarif #Meksika mutfağı