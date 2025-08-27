Meksika mutfağının enfes lezzeti: Elote tarifi

Meksika’da özellikle akşam saatlerinde sokaklarda satılan elote, közde pişirilmiş mısırın üzerine sürülen krema, peynir ve baharatlarla eşsiz bir tat sunuyor. Basit ama etkileyici bu tarif, 5 çayı sofralarında bile farklı bir alternatif olabilir.
ELOTE TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet mısır koçanı
- 3 yemek kaşığı mayonez
- 2 yemek kaşığı ekşi krema
- 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir (queso fresco veya lor)
- Toz kırmızı biber, tuz
- 1 limon
Yapılış:
- Mısırları közleyin veya fırında kızartın.
- Mayonez ve ekşi kremayı karıştırın, mısırlara sürün.
- Üzerine peynir ve kırmızı biber serpin.
- Yanında limon dilimleriyle servis edin.