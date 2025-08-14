Meksika mutfağının kızarmış gözdesi: Chimichanga tarifi

Meksika mutfağının en lezzetli sokak yemeklerinden biri olan Chimichanga, kızartılmış ya da fırınlanmış burrito olarak tanımlanabilir. İç harcında tavuk, et veya sebze kullanılan bu enfes lezzet, çıtır dışı ve bol dolgulu içiyle damaklarda unutulmaz bir iz bırakıyor.

MALZEMELER

İç Harcı İçin:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan (küçük doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

300 g tavuk göğsü (küp doğranmış)

1 adet kırmızı biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz, karabiber

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sarma ve Kızartma İçin:

4 adet büyük tortilla ekmeği

Sıvı yağ (kızartmak için)

Servis için:

Guacamole sos

Salsa sos

Ekşi krema

HAZIRLANIŞI

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Soğanı ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Tavukları ekleyip rengi dönene kadar pişirin.

Biberleri ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin. Ardından mısır, kimyon, toz kırmızı biber, tuz ve karabiberi ilave edin. Karışımı ocaktan almadan önce rendelenmiş kaşarı ekleyip karıştırın.

Her bir tortilla ekmeğinin ortasına iç harçtan koyun. Kenarlarını içe doğru katlayıp sıkıca rulo şeklinde sarın.

Derin bir tavada sıvı yağı ısıtın. Hazırladığınız ruloları altın rengini alana kadar çevirerek kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Sıcak sıcak, yanında guacamole, salsa ve ekşi krema ile servis edin.