Meksika mutfağının pratik lezzeti: Evde kolay tavuk taco tarifi

Meksika mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerinden taco, farklı iç harçlarla hazırlanabilen pratik bir yemek olarak öne çıkıyor. Tavukla hazırlanan taco ise hem hafif hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Evde kolayca hazırlanabilen tavuk taco, baharatlı tavuk parçaları, taze sebzeler ve soslarla zenginleşerek sofralara renk katıyor.

TAVUK TACO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet tavuk göğsü

6 adet taco kabuğu veya küçük tortilla

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Servis için:

Marul

Domates

Rendelenmiş kaşar veya cheddar peyniri

Yoğurt veya avokado sosu

TAVUK TACO NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk göğsü küçük küpler halinde doğranır. Bir tavada zeytinyağı ısıtılır ve doğranmış tavuklar eklenerek kavrulmaya başlanır. Tavuklar renk aldıktan sonra ince doğranmış soğan ve biberler tavaya eklenir.

Sebzeler yumuşayana kadar pişirilir. Ardından tuz, kimyon, karabiber ve toz kırmızı biber ilave edilerek karıştırılır. Tavuklar tamamen pişene kadar birkaç dakika daha ocakta tutulur.

Bu sırada taco kabukları veya küçük tortillalar kısa süre tavada veya fırında ısıtılır. Hazırlanan tavuklu harç taco kabuklarının içine paylaştırılır.