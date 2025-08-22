Meksika mutfağının pratik lezzeti: Tavuklu fajita

Meksika mutfağı, baharatları ve canlı renkleriyle dünyada en çok sevilen mutfaklardan biri. Bu mutfağın en kolay uyarlanabilen yemeklerinden biri de fajita. Hem sağlıklı hem de doyurucu olan fajita, özellikle evde farklı tatlar denemek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Yanında tortilla ekmeği veya sade pilavla servis edildiğinde tam bir akşam yemeği şölenine dönüşüyor.

TAVUKLU FAJITA TARİFİ

Malzemeler

500 gram tavuk göğsü (ince şerit doğranmış)

1 kırmızı biber

1 yeşil biber

1 sarı biber

1 büyük soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yanında servis için tortilla ekmeği

Yapılışı